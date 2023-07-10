据交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）最新消息，截至2023年6月末，该公司商船队规模超过450艘，航运租赁资产余额超过1200亿元，在国内金融租赁公司中排名首位；近三年每年平均航运融资投放金额位列全球航运融资机构前三。

作为交通银行的全资子公司，交银金租是经国务院批准成立的首批5家银行系金融租赁公司之一。2023年以来，交银金租持续聚焦租赁业务本源，深入推进转型发展，其上半年末的资产规模已在行业中率先突破4000亿元，经营发展取得积极成效。

惟实励新，紧跟绿色转型趋势。伴随国际节能减排的推进，我国提出“双碳”目标，绿色、低碳成为新发展趋势。推进绿色转型对于造船厂、航运企业、衍生业务经销商乃至航运金融服务机构来说，是走出发展瓶颈、迎来广阔进步空间的新路径。一直高度关注航运业绿色化发展前沿趋势的交银金租，在船舶新能源技术的推广上，积极践行着“头部金租”的使命担当。

2022年，在交银金租全部航运业务投放中，绿色船舶投放占比49.2%，其中包括携手中船集团和壳牌石油打造的12艘12万吨新型双燃料油轮船队，该项目油轮采用最新型LNG双燃料动力技术，各项油耗和排放指标均为全球领先水平。2023年，在该公司与中远海能签署的《租赁意向书》中，涉及三艘新造天然气运输船；为地中海航运（MSC）订造的4艘全球最大级别的集装箱船顺利完成命名交付，四艘船均由国内船厂建造完成，采用全新绿色环保、高效节能与安全等技术设计，能有效降低船舶总能耗，减少碳排放。

交通银行首席专家、交银金租党委书记、董事长徐斌表示，随着碳达峰、碳中和目标的不断推进，航运金融领域也掀起绿色化热潮，在相关政策红利持续释放的背景下，绿色航运金融创新产品不断涌现，已成为服务船舶融资、航运资本市场的重要力量。交银金租也积极与航运企业对接，共同研究探索包括电池动力船舶、氨燃料动力船舶、甲醇燃料动力船舶等在内的新绿色航运融资项目，进一步拓宽航运业绿色高质量发展的新赛道。

同生共荣，建设上海国际航运中心。作为注册在上海、成长于上海的金融机构，交银金租对于支持上海国际航运中心建设，更好地发挥上海国际金融中心职能，展现出义不容辞的使命担当。

2010年，该公司率先在上海综合保税区设立SPV，并落地保税区内首单船舶租赁项目。为积极响应上海临港新片区的建设发展，主动引导和推动更多航运产业要素在临港新片区集聚，2021年，该公司在临港设立SPV，成功落地首单自贸区SPV跨境集装箱租赁创新项目，将自贸区内SPV租赁业务拓展至集装箱领域。截至2023年上半年末，交银金租借助该创新项目模式，在上海临港自贸区累计落地约25万个集装箱设备租赁项目，项目总金额约24亿元。

2023年，交银金租与中国外运签署战略合作仪式，与国内外航空物流客户、全球各主要运力供应商、仓储机构等开展合作，拓展金融租赁服务场景，预计将有效增强上海国际航运中心的全球影响力。

笃行致远，助力海洋强国发展。交银金租认真贯彻落实国家战略，在努力发展自身业务的同时，始终坚定不移地支持“国轮国造、国货国运”，将支持中国船舶产品技术升级和“走出去”作为重要使命。

2021年至2022年上半年，新冠疫情影响全球供应链物流体系，市场出现集装箱短缺问题。在此背景下，交银金租在全球寻找集装箱设备资源支持国内航运企业外贸出口，2021年底，从境外购买10万多个集装箱，将其出租给箱运公司投入到外贸出口运输中。

2022年，交银金租全年开展的由国内船厂作为建造方的新造船舶租赁业务达到53艘，均为美元出口船舶，订单总额合计约人民币126.8亿元，船型覆盖气体船、汽车运输船、散杂船等多种船型。同年，该公司积极响应国家政策号召，进一步为国内航运企业提供更多资金支持，支持国内航运企业拓展国际航运市场。

2023年，交银金租与中波轮船进一步深化租赁业务合作，将通过金融租赁助力中波轮船积极抢抓长三角一体化发展和中国—中东欧国家合作新机遇，在两端加快打造全供应链综合物流服务平台，不断提升全程物流服务能力和水平，有力支持“海洋强国”建设。

交银金租方面表示，未来，交银金租也将继续发挥国内航运金融龙头的地位优势以及桥梁纽带作用，为进一步提升上海国际航运中心能级、建设海洋强国、繁荣蓝色经济作出积极贡献。

(责编：董童、李源)

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