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水利部针对山东、四川省启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应

2023年07月10日15:43 | 来源：人民网
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人民网北京7月10日电 （欧阳易佳）据水利部预报，7月11日至14日，四川中东部、山东东部南部等地区将有暴雨，累计面降雨量70至120毫米，局部可能出现1小时雨量超过70毫米的强降雨。受其影响，长江上游支流岷沱江、嘉陵江，黄河下游支流大汶河，淮河支流沙颍河、涡河及沂沭泗水系等河流将出现涨水过程，其中沱江支流青白江、岷江支流府河、沂河支流蒙河等中小河流可能发生超警洪水。

依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于7月10日12时针对山东、四川省启动洪水防御Ⅳ级应急响应，并向相关省级水利部门和水利部长江、淮河水利委员会发出通知，要求密切监视天气变化，加强雨情水情预测预报、会商研判、应急值守和信息报送，科学精准实施水工程防洪调度，做好水库等工程安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，确保人民群众生命财产安全。

(责编：杨曦、高雷)
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