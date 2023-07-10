“环滁皆山也。其西南诸峰，林壑尤美，望之蔚然而深秀者，琅琊也……”地处江淮分水岭的滁州，自古以来就有着丰富的林业资源。近年来，当地利用林业资源，坚持生态优先、绿色发展主体，统筹推进林业资源提质增量。

安徽绿泉生态环境建设有限公司是当地一家主要从事园林绿化工程，兼营苗木花卉栽培生产的专业型公司。该公司在滁州来安县贾龙村承包流转土地5000亩，每年支付土地流转资金300万元，积极吸纳当地农民参与种植，21户农户在该公司实现“家门口”就业。

近期，企业在扩大规模生产项目建设流动资金上出现了缺口，苗木培育进展放缓。交行滁州分行第一时间组织负责人和客户经理上门走访，在了解企业经营状况和融资需求后，发现企业有260亩林权可尝试作为抵押物进行增信，不到两周时间里，顺利为该企业授信流动资金贷款150万元，用于企业苗木、花卉种植等业务。目前，企业已完成全部提款，企业负责人看到贷款投放如此顺利，高兴地说，“没想到林权还能用来抵押担保！”

2023年6月，农业农村部等五部门印发的《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》指出，“加强农业绿色发展金融支持。推广林权抵押贷款等特色信贷产品，探索开展排污权、林业碳汇预期收益权、合同能源管理收益权抵质押等贷款业务。”

“这也是我们投放贷款的政策依据。”交行滁州分行负责人介绍，此笔贷款标志着交行安徽分行在以林权为抵押品的信贷领域实现了零突破。

据了解，近年来，交通银行安徽省分行积极贯彻国家乡村振兴相关工作要求，以金融活水助力乡村建设发展，通过开展绿色金融示范工作，盘活农村林业资源，使资源变资产，促资产变资金。（胡雨松）

(责编：董童、李源)

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