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广汕高铁启动联调联试

樊曦
2023年07月10日16:09 | 来源：新华网
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新华社北京7月10日电（记者樊曦）记者从中国铁建股份有限公司了解到，10日，由中国铁建电气化局集团参建的广（州）汕（尾）高铁正式启动联调联试，为全线具备开通运营条件奠定基础。

据中国铁建电气化局项目负责人袁玉红介绍，广汕高铁为双线高速铁路，线路全长202公里，设计时速为350公里。目前，广汕高铁站前、站后工程基本竣工，通信、信号、电力、牵引变电“四电”设备和接触网已全部带电。

联调联试采用检测列车和相关检测设备，在铁路开通运营前对全线轨道、接触网、通信、信号等各系统的功能、性能、状态和系统间逻辑关系进行综合评估和动力试验，依据测试结果对过程中发现的缺陷进行调整，直至整体系统符合动态验收标准。此次联调联试相当于广汕高铁投入运营前的一次“健康体检”。

广汕高铁是广东省重点工程，连通京广、广深、杭深、京港等铁路干线，开通运营后广州至汕尾的高铁列车最短运行时间将压缩至1小时以内，是粤东革命老区融入粤港澳大湾区的快速客运通道。

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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