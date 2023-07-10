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全国节能宣传周丨十年来全国能耗强度累计降低26.4%

2023年07月10日17:46 | 来源：新华网
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新华社广州7月10日电（记者赵紫羽、严赋憬）2023年全国节能宣传周7月10日启动。在当日于广州举行的启动仪式上，国家发展改革委副主任赵辰昕说，十年来全国能耗强度累计降低了26.4%，我国是全球能耗强度降低最快的国家之一，超额完成向国际社会承诺的碳排放强度下降目标。

节能是生态文明建设的重要内容，是破解我国资源环境约束的重要手段，也是推进碳达峰碳中和、推动高质量发展的重要支撑。赵辰昕表示，在全社会共同努力下，我国节能工作取得显著的成效，以年均3%的能源消费增速，支撑了年均6.2%的经济增长，相当于少用了约14亿吨标准煤，少排放了二氧化碳近30亿吨，为全球应对气候变化作出了中国贡献。

赵辰昕说，下一步，要从大力实施节能降碳增效行动、积极稳妥推进碳达峰碳中和、加快发展方式绿色转型和推动形成绿色低碳生活方式四方面加快促进经济社会发展全面绿色转型。

当天的启动仪式上还发布了《能效标准标识白皮书（2023年版）》和《重点行业领域碳达峰碳中和宣言》。据介绍，今年全国节能宣传周将举办重点行业企业节能降碳行动、全国低碳日、公共机构节能降碳实践、绿色低碳生活、全国节能宣传周进校园、全国节能宣传周进家庭等宣传活动。

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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