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三峡电站投产发电20年累计发出清洁电能超16000亿千瓦时

郁琼源
2023年07月10日22:27 | 来源：新华网
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新华社北京7月10日电（记者郁琼源）2023年7月10日，三峡电站首台机组投产发电整20年。记者10日从中国三峡集团了解到，20年来，三峡电站已累计发出16000多亿千瓦时清洁电能，能满足我国居民2022年直接消耗的用电。

三峡电站是世界装机容量最大的水电站，共安装34台水轮发电机组，总装机容量2250万千瓦，年设计发电量882亿千瓦时，是我国“西电东送”和“南北互供”的骨干电源点，电能昼夜不息被送往华东、华中、广东等地。

2003年7月10日，三峡电站首台机组投产发电。2012年7月，三峡电站34台机组全面投产发电。2017年3月，三峡电站累计发电量突破一万亿千瓦时。16000亿千瓦时清洁电能相当于替代标准煤4.8亿多吨，减少二氧化碳排放量13.2亿多吨，助力我国构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

作为三峡电站的运行管理单位，20年来，长江电力三峡电厂围绕大型水电站全机组自主可控、“智慧电站”建设等关键核心技术研发攻关，打造引领水电行业“智”造的创新能力。三峡电站首次实现70万千瓦级水轮发电机组核心控制系统自主可控，成功换上“中国芯”；压力钢管检测维护机器人、泄洪深孔混凝土流道检测机器人投入使用，填补了行业空白。

三峡水库为下游补水，改善长江下游航道条件，缓解枯水期长江中下游生产生活用水紧张局面作出重要贡献。截至2022年底，三峡工程累计为长江中下游调节补水超2300天，补水总量超3600亿立方米。防洪方面，截至2022年，三峡工程累计拦洪运用66次，拦洪总量超过2088亿立方米。

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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