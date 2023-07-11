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昔日“蚊子河”变身生态“休闲廊”

赵旭、沈晓朦、温竞华
2023年07月11日09:06 | 来源：新华网
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原标题：高质量发展调研行丨昔日“蚊子河”变身生态“休闲廊”

　　盛夏时节，热浪翻腾。北京市南部的新凤河潺潺流淌，水清见底，紫色的千屈菜点缀两岸，清脆的蝉鸣声不绝于耳。

　　然而，这条河一度丢失自己的本名，附近居民叫它“臭水沟”“蚊子河”。

　　上世纪80年代，经济社会加速发展，大量工业废水、生活污水让新凤河很快“吃不消”，河水枯涸变黑，沦为蚊子的温床。

　　“周边街坊到这儿，无不掩鼻快速通过。”从小在新凤河团河段附近长大的史思明回忆，儿时记忆中没有嬉水的快乐，只记得河道里污泥淤积，尤其到夏天，散发的臭气将周边住宅团团包围，窗户只能紧闭。“那会儿没人认为这是一条河，它完全不符合人们对河的想象。”

　　新凤河自西向东贯穿大兴区、北京经济技术开发区、通州区等地，流域总面积166.4平方公里，是首都重要的防洪排水河道。2017年，北京市启动实施大兴区新凤河流域综合治理工程，这条河渐渐开始蜕变。

　　黑臭污染源治理拉开综合整治大幕。治理项目河道清淤54公里，新建污水管网24公里、污水站3座，完成内源削减和外源污染管控；在支流入干流关键节点，因地制宜建设人工湿地水质净化设施两处，新建初雨调蓄池2座，修复植物缓冲带116.89公顷，面源污染得到治理。

　　河道通畅，静待水源。北京北控兴凤水环境治理有限公司高级工程师牛奕娜说，河水主要补给为再生水。“我们新建了3座再生水泵站，把区域内的生活污水处理后，补充至新凤河干流和支流河道，现在每天调配的补水量为12.7万立方米，保障河道生态基流，也能提升河道水动力。”

　　沿河岸一路东行，没有围栏的步道让人们得以与水亲近，鱼翔浅底、水草参差之景，尽收眼底。与此同时，水域治理仍蹄疾步稳。行至河道中段的滨河公园，记者看到，三名工作人员身穿防水服，在河道内打捞漂浮着的水草。

　　如今，新凤河流域还引入智慧水务平台，实时监测水量和水质变化。经过近6年治理和运行维护，新凤河水环境从治理前的劣Ⅴ类，提升到了可供园林绿化使用的Ⅳ类水。水生态修复后，流域内水生植物达到31种，其中自然生长的有11种。水清岸绿，新凤河摘掉了“蚊子河”的帽子。

　　不止于此，经过精细化治理，北京的三里河、亮马河等河流，都重新焕发光芒，变身业态集聚、游人打卡的“休闲廊”。北京市生态环境局水生态环境处四级调研员冯恺介绍，北京市水生态环境质量持续向好，2022年北京市优良水质河长占监测总长度的77.9%，比2013年增加了28.1个百分点。

　　近年来，北京全方位加大生态环境建设，不但水更绿，天也更蓝。冯恺说，2022年，北京细颗粒物（PM2.5）年均浓度降至30微克/立方米，连续两年达到国家空气质量二级标准并实现“十连降”，在近十年间下降了约60微克/立方米。

　　生态环境持续向好，野生动植物纷纷用“脚”投票。北京市园林绿化局数据显示，北京陆生野生动物种类已增加至608种，其中全市鸟类种类与十年前相比增加了近百种，震旦鸦雀、东方白鹳、中华秋沙鸭等世界濒危珍禽频现京城；现有维管束植物2000余种，百花山葡萄、大花杓兰、北京水毛茛等珍贵极小种群野生植物陆续出现。

　　夕阳衔山，史思明带着儿子来到新凤河溜达。“儿子今年8岁，庆幸他的童年记忆里能定格家门口这条河的美好。”史思明感慨，“孩子有时候盯着来来往往成群的小鱼，能看半天儿。”（参与采写：袁全、倪元锦）

(责编：申佳平、陈键)
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