魏玉坤、高亢、赵久龙、周楠

原标题：新华全媒+丨持续平稳运行 保供稳价有支撑——透视上半年我国物价数据

国家统计局10日发布数据显示，今年上半年，全国居民消费价格指数（CPI）比上年同期上涨0.7%，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降3.1%。

今年以来，受多重因素影响，国内物价涨幅有所回落，但总体运行在合理区间。展望下半年，我国物价或将延续温和上涨态势，保供稳价具有坚实支撑。

CPI总体保持平稳运行

稳物价是做好今年经济工作的一项重要任务，今年政府工作报告将全年居民消费价格涨幅预期目标定在3%左右。

统计数据显示，上半年，CPI持续运行在合理区间，月度同比涨幅均低于3%左右的预期目标，其中3至6月份涨幅连续处于1%以下的低位。

清晨时分，位于湖南长沙的红星全球农产品批发中心蔬菜交易区一片忙碌景象。“上半年，市场蔬菜交易量同比增加52%，交易均价同比下降7%。”红星全球农产品批发中心信息与数字化中心主任张勇说。

业内人士分析，供需恢复时间差是今年CPI涨幅持续走低的主要原因。

“实体经济生产、分配、流通、消费等环节本身有个过程，经济社会全面恢复常态化运行后，国内生产加快恢复，但需求受收入分配分化、收入预期不稳等因素制约，恢复仍显滞后。”国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王立坤说。

在我国CPI“篮子”商品中，食品占比较高。去年同期因乌克兰危机等导致粮食等食品价格涨幅较高，使得今年价格涨幅在数据上相对较低。

从扣除食品和能源价格的核心CPI看，国内市场供求保持总体平稳。上半年，核心CPI同比上涨0.7%，延续温和上涨态势。

“当前，CPI涨幅总体低位运行，核心CPI涨幅也处于较低水平，是受到国际环境复杂严峻、世界经济低迷、国内需求仍显不足，以及上年同期基数较高等多重因素影响，总的来看是阶段性的。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

PPI涨幅持续回落

受国际大宗商品价格波动及上年同期对比基数较高等因素影响，今年以来，PPI持续下行，降幅连月扩大，6月份同比下降5.4%，降幅比上月扩大0.8个百分点。

付凌晖分析，世界经济增长乏力，国际能源等大宗商品价格总体下行，对我国输入性影响逐步显现。此外，部分行业国内市场需求仍显不足，钢铁、建材等行业国内产能充足，而市场需求仍在恢复，导致相关价格下降。

统计数据显示，6月份，石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、煤炭开采和洗选业价格同比降幅在14.9%至25.6%之间，且降幅均扩大。黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业价格同比分别下降16%、7.2%。

加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造；继续推动新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动；开展家电换新、购车补贴等促消费活动……近期，各方聚焦需求侧推出一系列措施，激活企业发展内生动力。

“随着提振工业经济发展的政策措施落实落细，企业生产经营稳步推进，工业品需求逐步恢复，叠加基数效应减弱，下半年PPI有望温和回升。”王立坤说。

物价保持稳定有支撑

物价关系经济运行，影响百姓生活。物价涨幅长期控制在相对稳定的水平，为宏观政策调控留足空间，可以有效支撑经济运行保持在合理区间。

猪肉价格在食品价格占有较高比重，对CPI运行具有重要影响。针对近期猪肉价格持续下行，国家发展改革委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储，推动生猪价格尽快回归至合理区间。

当前全国即将进入“七下八上”防汛关键期，为保障汛期重要民生商品不断档、不脱销，全国多地加大应急保供力度。如江苏确定881家生活必需品应急保供企业，并建立专门供应网络，增加供应网点，跟踪监测粮油肉蛋菜价格走势。

国家能源局督促发电企业落实电煤、燃气稳定供应，保质保量签订电煤和燃气中长期合同协议，积极应对今夏用电高峰；湖北、北京发放新一轮消费券；电商平台美团买菜加大荔枝、水蜜桃等应季水果和生鲜商品供应，平价菜场、超级折扣频道每日上新……近期以来，各方统筹做好保供稳价。

新发地市场被称为北京市民的“菜篮子”。新发地市场有关负责人童伟介绍，近期，内蒙古赤峰、河北承德及北京本地西红柿均进入收获期，本地广茄开始上市，蔬菜供应充足。

“从全年来看，随着我国市场需求稳步扩大，生产供给逐步增加，供求关系有望总体稳定，居民消费价格总的看会保持温和上涨。”付凌晖说。

(责编：申佳平、陈键)

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