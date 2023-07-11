向定杰

原标题：13处中国自然保护地被授予“世界最佳自然保护地”

世界自然保护联盟日前在贵州省贵阳市为中国入选世界自然保护联盟绿色名录的13个自然保护地举行授牌仪式，授予上述自然保护地“世界最佳自然保护地”称号。

记者从2023生态文明贵阳国际论坛期间举办的“呵护自然之美·促进绿色发展——高质量推进自然保护地体系建设”主题论坛上，获悉上述情况。

授牌仪式现场。新华社记者向定杰摄

据了解，本次授牌的中国自然保护地分别为内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区、吉林长白山国家级自然保护区、吉林龙湾群国家森林公园、黑龙江五大连池国家级风景名胜区、钱江源国家公园候选区、黄山风景名胜区、湖北七姊妹山国家级自然保护区、神农架国家公园候选区、湖南八大公山国家级自然保护区、湖南壶瓶山国家级自然保护区、广州海珠国家湿地公园、黄果树风景名胜区、陕西长青国家级自然保护区。（记者向定杰）

(责编：申佳平、陈键)

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