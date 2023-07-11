人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

世界气象组织：南极海冰面积创6月历史新低

王其冰
2023年07月11日09:08 | 来源：新华网
小字号

原标题：世界气象组织：南极海冰面积创6月历史新低

　　7月10日，在瑞士日内瓦，世界气象组织官员奥马尔·巴杜尔（右）在新闻发布会上就近期高温天气与厄尔尼诺现象进行说明。新华社记者连漪摄

　　新华社日内瓦7月10日电（记者王其冰）世界气象组织10日发布的数据显示，5月和6月的全球海面温度分别创历史同期新高，南极海冰面积也创下有卫星观测记录以来6月的历史新低。

　　世界气象组织指出，全球海面温度上升将影响渔业分布和海洋环流，并对气候产生连锁反应。在爱尔兰、英国和波罗的海周围，气象学家都观察到了极端海洋热浪。

　　欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局的评估显示，北大西洋的高温是由大气中短期异常环流和海洋中长期变化共同造成的，这与厄尔尼诺现象无关。厄尔尼诺现象刚刚在热带太平洋形成，预计将影响今年晚些时候和2024年的气温。

　　世界气象组织介绍说，南极海冰面积创下有卫星观测记录以来6月的历史新低，比平均水平低17%，大幅打破了此前6月的相关纪录。

　　世界气象组织说，陆地和海洋破纪录的高温可能对生态系统和环境造成破坏性影响。厄尔尼诺现象目前正处于早期发展阶段，预计将进一步增加陆地和海洋的热量，并导致更加极端的气温和海洋热浪。

　　世界气象组织援引的日本气象厅临时分析数据显示，7月7日全球平均气温为17.24摄氏度，这比强厄尔尼诺年2016年8月16日创下的纪录16.94摄氏度高出0.3摄氏度。尽管这个数据还未最终确认，但它与哥白尼欧洲中期天气预报中心的初步分析数据一致。

　　世界气象组织官员奥马尔·巴杜尔说，由于气候变化和不断演变的厄尔尼诺现象，全球气候模式发生变化，这些数据提供了新证据。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
两部发布《研发费用加计扣除政策执行指引（2.0版）》
　　人民网北京7月11日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，税务总局所得税司、科技部政策法规与创新体系建设司联合发布《研发费用加计扣除政策执行指引（2.0版）》。 2018年，税务总局所得税司联合科技部政策法规与创新体系建设司首次发布《研发费用加计扣除政策执行指引（1.0版）》，从政策概述、主要内容、核算要求、备案和申报管理等方面对研发费用加计扣除政策进行了全面解读，在指导基层税务人员准确理解把握政策，帮助企业及时、充分、准确享受政策红利等方面发挥了积极作用。…
市场监管总局修订发布《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》
　　人民网北京7月10日电 （记者孙博洋）10日，市场监管总局召开《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》政策解读专题新闻发布会，会上，市场监管总局相关负责人就新规进行了解读。 会上，市场监管总局特殊食品司司长周石平表示，新修订的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》(以下简称《办法》），将于今年10月1日起施行，2016年6月6日原国家食品药品监督管理总局令第26号公布的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》同时废止。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部