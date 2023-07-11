原标题：水利部终止对内蒙古等8省份洪水防御Ⅳ级应急响应

水利部发布汛情通报称，鉴于7月5日以来的内蒙古、辽宁等地降雨过程趋于结束，江河水情平稳，水利部10日12时终止对内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、湖北、重庆、贵州等8个省份的洪水防御Ⅳ级应急响应。

汛情通报称，7月5日至9日，我国西南南部和中东部、江南北部、江淮、黄淮南部、东北中部南部及湖北东部和西南部等地发生强降雨过程。受其影响，重庆市长江上游支流綦江，贵州省乌江支流西洛河、观音河，辽宁省绕阳河，黑龙江省乌苏里江支流穆棱河等46条河流发生超警洪水。

为应对汛情，水利部启动了主汛期工作机制，强化24小时值班值守；逐日会商研判，滚动分析雨水汛情变化发展趋势；强化监测预报预警；派出工作组赴辽宁、重庆、湖北等地协助地方做好暴雨洪水防御工作。

(责编：申佳平、陈键)

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