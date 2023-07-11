第29届兰洽会闭幕 会展规模和签约数量创历史新高
2023年07月11日09:08 | 来源：新华网
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原标题：第29届兰洽会闭幕 会展规模和签约数量创历史新高
第29届中国兰州投资贸易洽谈会10日闭幕。本届兰洽会共达成签约合同项目1172个，较上届增长30.51%。
据介绍，本届兰洽会参会宾客超过4万人，吸引了1600余家境内外企业参会，集中展示了30大类、上万种产品。会展规模、签约项目数量均创历史新高。
甘肃省商务厅厅长张应华说，本届兰洽会期间，甘肃省共签约合同项目1172个，其中“三个500强”企业签约项目占总签约额的23%。新能源新材料、精细化工、装备制造、现代农业、信息技术、绿色矿山等领域成为吸引企业投资的重点。
在本届兰洽会上，沙特阿拉伯、泰国作为主宾国参会，“中国（甘肃）—沙特荒漠化防治与节水农业合作对接会”“中国（甘肃）—泰国产业推介暨经贸合作对接会”等多场国际性活动成功举办，共有47个国家的政府、驻华使领馆、商协会、企业代表参会参展。
本届兰洽会以“共享机遇，深化合作，创造繁荣”为主题，由商务部、市场监管总局、国务院台办、全国工商联等国家部委和甘肃省人民政府联合主办。
(责编：申佳平、陈键)
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