人民网北京7月11日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月11日白天，华北中南部、黄淮北部和西部、江汉、江淮中西部、江南、华南大部以及四川盆地、陕西中南部等地有35℃以上的高温天气，其中，陕西关中、河北中南部、山东北部、河南北部、安徽南部、湖北东部和西部、湖南中东部、江西大部、浙江大部、福建中北部、四川东部、重庆中西部和东北部及新疆吐鲁番盆地等地部分地区最高气温37-39℃，河北南部、河南北部、浙江中部、四川东南部、云南东北部局地可达40℃以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责落实防暑降温保障措施；

2、尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施；

4、有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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