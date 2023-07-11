人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

煤炭行业首例5G井下低频大上行方案完成验证

刘园园
2023年07月11日09:11 | 来源：科技日报
小字号

原标题：煤炭行业首例5G井下低频大上行方案完成验证

　　记者7月7日从中国煤炭科工集团获悉，该集团所属煤炭科学技术研究院有限公司（以下简称煤科院）联合神东煤炭集团、中国电信榆林分公司、华为公司圆满完成我国煤炭行业首例5G井下低频大上行能力创新验证。此次验证充分证明了井下场景低频+大上行5G方案的可行性，对探索5G+智能矿山建设具有重要意义。

　　“此次验证首次创新采用5G低频大上行解决方案，分析了井下5G信号的传输特性，突破了井下环境5G信号传输覆盖技术难题，系统研究并论证了融合5G大上行、远覆盖、稳时延三大特征的技术方案的可行性。”煤科院技术负责人、装备分院院长孟庆勇研究员认为。

　　据介绍，凭借5G大上行特征，该方案可为综采面场景提供全面满足现场高清监视需求的上行传输能力；凭借5G远覆盖特征，该方案支持综采面场景通过两台矿用5G基站实现5G信号全覆盖，并支持巷道场景5G信号单站单向覆盖距离达650米；凭借5G稳时延特征，该方案在99.99%情况下具备20毫秒以内的稳时延能力，满足采煤机、掘进机远控要求，助力远程采矿更加精准可靠。该方案不仅可满足井下全场景业务需求，而且能够显著降低5G基站建站成本，为5G智能矿山建设提供了全新范式。

　　本次验证是煤科院研发团队继2022年首次将100GE（十万兆传输能力）承载网络应用于全矿井后，在矿用5G领域推动实现的又一创新突破。自2021年以来，煤科院与多方携手在矿用5G领域取得多项成果：建设了采矿行业最大的5G专网，打造了井下5G高速传输通道+超宽带（UWB）精准位置导航，率先突破了基站级联与分布式多天线覆盖、漏缆+基站联合覆盖、矿用5G超级上行等关键技术，超前构建了网络切片应用模式等。

　　“煤科院将持续深耕智能矿山通信技术，积极探索5G+智能矿山新模式、新业态，持续推动与业界合作伙伴的跨界融合、生态共建，促进智能矿山通信技术的持续革新，助推智能矿山高质量发展。”孟庆勇说。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
两部发布《研发费用加计扣除政策执行指引（2.0版）》
　　人民网北京7月11日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，税务总局所得税司、科技部政策法规与创新体系建设司联合发布《研发费用加计扣除政策执行指引（2.0版）》。 2018年，税务总局所得税司联合科技部政策法规与创新体系建设司首次发布《研发费用加计扣除政策执行指引（1.0版）》，从政策概述、主要内容、核算要求、备案和申报管理等方面对研发费用加计扣除政策进行了全面解读，在指导基层税务人员准确理解把握政策，帮助企业及时、充分、准确享受政策红利等方面发挥了积极作用。…
市场监管总局修订发布《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》
　　人民网北京7月10日电 （记者孙博洋）10日，市场监管总局召开《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》政策解读专题新闻发布会，会上，市场监管总局相关负责人就新规进行了解读。 会上，市场监管总局特殊食品司司长周石平表示，新修订的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》(以下简称《办法》），将于今年10月1日起施行，2016年6月6日原国家食品药品监督管理总局令第26号公布的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》同时废止。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部