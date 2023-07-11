刘园园

原标题：煤炭行业首例5G井下低频大上行方案完成验证

记者7月7日从中国煤炭科工集团获悉，该集团所属煤炭科学技术研究院有限公司（以下简称煤科院）联合神东煤炭集团、中国电信榆林分公司、华为公司圆满完成我国煤炭行业首例5G井下低频大上行能力创新验证。此次验证充分证明了井下场景低频+大上行5G方案的可行性，对探索5G+智能矿山建设具有重要意义。

“此次验证首次创新采用5G低频大上行解决方案，分析了井下5G信号的传输特性，突破了井下环境5G信号传输覆盖技术难题，系统研究并论证了融合5G大上行、远覆盖、稳时延三大特征的技术方案的可行性。”煤科院技术负责人、装备分院院长孟庆勇研究员认为。

据介绍，凭借5G大上行特征，该方案可为综采面场景提供全面满足现场高清监视需求的上行传输能力；凭借5G远覆盖特征，该方案支持综采面场景通过两台矿用5G基站实现5G信号全覆盖，并支持巷道场景5G信号单站单向覆盖距离达650米；凭借5G稳时延特征，该方案在99.99%情况下具备20毫秒以内的稳时延能力，满足采煤机、掘进机远控要求，助力远程采矿更加精准可靠。该方案不仅可满足井下全场景业务需求，而且能够显著降低5G基站建站成本，为5G智能矿山建设提供了全新范式。

本次验证是煤科院研发团队继2022年首次将100GE（十万兆传输能力）承载网络应用于全矿井后，在矿用5G领域推动实现的又一创新突破。自2021年以来，煤科院与多方携手在矿用5G领域取得多项成果：建设了采矿行业最大的5G专网，打造了井下5G高速传输通道+超宽带（UWB）精准位置导航，率先突破了基站级联与分布式多天线覆盖、漏缆+基站联合覆盖、矿用5G超级上行等关键技术，超前构建了网络切片应用模式等。

“煤科院将持续深耕智能矿山通信技术，积极探索5G+智能矿山新模式、新业态，持续推动与业界合作伙伴的跨界融合、生态共建，促进智能矿山通信技术的持续革新，助推智能矿山高质量发展。”孟庆勇说。

(责编：申佳平、陈键)

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