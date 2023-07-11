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我国电弧防护测试与材料装备实现自主可控

张晔
2023年07月11日09:11 | 来源：科技日报
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原标题：我国电弧防护测试与材料装备实现自主可控

　　记者7月8日从南通大学获悉，该校唐虹教授领衔的项目组经过5年多的技术攻关，形成了电弧防护“机理—纤维—织物—服装—评价”全流程技术体系，实现了产业链安全，供应链可控。日前，项目组开发的电弧测试系统已为国内外企业提供测试服务，电弧防护材料及装备已应用于国家电网、南方电网及省市各级电力公司。

　　电弧是一种气体放电现象，在电力系统发生短路、带负荷拉闸等情况时都会产生电弧。因此，电弧事故是电力行业主要职业危害之一，常导致严重烧伤和死亡。它的持续时间通常小于1秒，弧柱核心温度可达20000摄氏度，有极高的辐射能。电弧的爆炸性也非常剧烈，仅仅几分之一秒的时间，就有可能导致电击致死、衣服燃烧爆裂，造成严重灼伤等伤害。

　　此前，只有加拿大和西班牙能提供权威的电弧测试服务，测试周期长，价格贵，严重制约着我国电弧产品的开发。为此，项目组系统研究了电弧闪爆对防电弧材料的影响规律，提出了电弧爆燃对防电弧材料的破坏和电弧防护机理；发明了间位芳纶交联增强技术，有效提升了间位芳纶的高温尺寸稳定性和断裂强度；创新设计了电弧防护能量吸收与防爆织物结构，制备了高性能电弧防护材料。

　　据悉，该项目突破了双频燃弧供电、安全稳定燃弧、高精度抗干扰热量采集等关键技术，构建了国内首套电弧防护性能评价系统，通过了CMA、CNAS认证认可，制修订国家标准1项，行业标准2项，对提升我国电力行业从业人员职业安全水平，提升我国应急救援个体防护装备世界竞争力具有重大意义。

(责编：申佳平、陈键)
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