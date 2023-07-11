王祝华

原标题：2023香港创业青年内地行活动正式启动

10日，2023香港创业青年内地行活动在海南省三亚市正式启动。7月9日—15日，100名香港创业青年将先后考察海南省三亚市、琼海市、海口市和广东省广州市的多个产业园区、创业基地、孵化器和高新企业。

在启动仪式上，科技部副部长吴朝晖发表视频致辞。他指出，科技部将持续加强内地与香港的科技创新合作，以高水平科技自立自强引领高水平科技创新创业，以高水平创新创业支撑高质量发展。希望广大香港创业青年积极融入国家发展大局，把握好“一带一路”倡议、粤港澳大湾区和海南自贸港建设等重大机遇，积极寻找自己的发展机会。

据悉，自2016年起，在科技部港澳台办公室的指导下，科技部火炬高技术产业开发中心和团结香港基金共同举办香港创业青年内地行活动。7年来，香港创业青年内地行活动在促进政策互通、加强创业联动、完善双创生态等方面取得了积极成效。活动深受香港广大创业青年的支持认同，已被纳入内地与香港科技合作委员会工作机制，成为内地与香港创新创业合作的重要平台和知名品牌。

香港创新科技及工业局副局长张曼莉在视频致辞中指出，此次活动高度契合内地与香港合作推动科创发展的方向，有助于加强两地青年创业者的沟通交流，拓展香港青年创新创业的空间，并促进两地科创携手并进。

团结香港基金总裁李正仪表示，内地行活动让香港青年创业者能亲身了解体验内地的创新创业政策、商贸氛围和科技创新的丰硕成果，更为香港青年打开内地创业的网络搭建平台、创造机会，是促进香港与内地创业青年广泛交往、深度交流、全面合作的“直通专列”。

当前，海南作为全面深化改革开放的前沿阵地，日益成为各类经营主体发展的热土和外资企业进入中国市场的门户，高新技术企业年均增长量超过40%，比5年前增长近5倍。

当日召开的海南站创新创业座谈会上，海南各相关部门分别进行招商推介、政策宣讲，3位在海南创业的香港青年分享了各自的创业经历和故事，不少参加考察的香港创业青年对海南自由贸易港建设、营商环境和相关惠企政策表现出浓厚兴趣。

(责编：申佳平、陈键)

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