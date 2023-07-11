人民网沧州7月11日电 （记者乔雪峰）7月11是我国第十九个航海日，也是“世界海事日”在我国的实施日。当天上午，2023年中国航海日论坛暨全国航海日活动周启动仪式在河北省沧州市举行，今年航海日活动主题是“扬帆新丝路，奋楫新格局”，启动仪式上发布了《2023年中国航海日公告》（以下简称《公告》）。《公告》显示，我国港口规模、船员数量、海运船队规模均居世界前列，海洋生产总值2022年首次突破9万亿元。

《公告》提出，今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，我国与21世纪海上丝绸之路沿线国家和地区间经贸往来日益紧密，以海洋为载体的经济、文化、教育、科技等交流交往与务实合作稳步推进，进一步丰富了构建海洋命运共同体的实践，彰显了我国致力推动构建人类命运共同体的大国责任和担当。今年也是中国恢复国际海事组织合法席位五十周年。五十年来，中国积极参与国际海事规则制定，全面融入全球海事治理，连续十七次当选国际海事组织A类理事国，为推动世界航运健康可持续发展积极贡献中国智慧。

《公告》提出，在我国推动形成全方位对外开放新格局，致力构建人类命运共同体的伟大事业中，航海发挥着重要的作用。作为全球最大货物贸易国和第二大经济体，我国约95%的进出口贸易货物量通过海运完成，海运航线和服务网络遍布世界主要国家和地区，港口规模、船员数量、造船产量、海运船队规模等均位居世界前列，海洋生产总值2022年首次突破9万亿元人民币。

《公告》还提出，进入新时代，在全面建设社会主义现代化强国的新征程中，要坚持陆海统筹，向海图强，提高全民海洋意识，大力弘扬“爱国奉献、开拓创新，不畏艰险、求真务实，同舟共济、包容合作”的新时代航海精神；要坚持人海和谐，加强海洋环境保护，共同守护好人类的蓝色家园；要坚持科技创新，构建现代海洋产业体系，引领安全绿色智能高质量发展；要坚持互利共赢，共建21世纪海上丝绸之路，共同应对风险挑战，共同建设美好未来。

以下是《公告》全文：

海纳百川，有容乃大。包容互通的海洋，联结了世界七大洲，也让各地的人们命运相通。2000年前的秦汉时期，中华民族先辈扬帆远航，穿越汹涌波涛，闯出海上丝绸之路。600多年前，明代伟大航海家郑和率领船队七下西洋，开创了人类跨洋航行的空前壮举，架起了与世界相交的友谊桥梁。在当代，中国航海人犁海耕波，逐梦深蓝，为保障物流供应链稳定畅通开辟海上航线，架起促进全球经贸往来的桥梁和纽带，使海上丝绸之路焕发出新时代的活力。今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，我国与21世纪海上丝绸之路沿线国家和地区间经贸往来日益紧密，以海洋为载体的经济、文化、教育、科技等交流交往与务实合作稳步推进，进一步丰富了构建海洋命运共同体的实践，彰显了我国致力推动构建人类命运共同体的大国责任和担当。今年也是中国恢复国际海事组织合法席位五十周年。五十年来，中国积极参与国际海事规则制定，全面融入全球海事治理，连续十七次当选国际海事组织A类理事国，为推动世界航运健康可持续发展积极贡献中国智慧。

我国是海洋大国、航海大国、造船大国，拥有广袤的管辖海域和漫长的海岸线。在我国推动形成全方位对外开放新格局，致力构建人类命运共同体的伟大事业中，航海发挥着重要的作用。作为全球最大货物贸易国和第二大经济体，我国约95%的进出口贸易货物量通过海运完成，海运航线和服务网络遍布世界主要国家和地区，港口规模、船员数量、造船产量、海运船队规模等位居世界前列，海洋生产总值2022年首次突破9万亿元人民币。

这些成绩的取得，离不开广大海员、海洋渔业船员、海洋工程建设者、军警官兵和港航单位、口岸部门、海事救捞系统干部职工等涉海工作者，为航海事业和海洋经济发展作出的重要贡献。在这个属于全体航海人的节日里，向所有中国航海人致以节日的问候和崇高的敬意!

进入新时代，在全面建设社会主义现代化强国的新征程中，我们要坚持陆海统筹，向海图强，提高全民海洋意识，大力弘扬“爱国奉献、开拓创新，不畏艰险、求真务实，同舟共济、包容合作”的新时代航海精神；要坚持人海和谐，加强海洋环境保护，共同守护好人类的蓝色家园；要坚持科技创新，构建现代海洋产业体系，引领安全绿色智能高质量发展；要坚持互利共赢，共建21世纪海上丝绸之路，共同应对风险挑战，共同建设美好未来。

2023年中国航海日活动的主题是“扬帆新丝路，奋楫新格局”。今天，2023年中国航海日论坛在河北省沧州市举行，中国航海日活动周正式开启，旨在促进国内外航海和海洋界更高层次、更多维度的交流，凝聚发展共识，深化务实合作。为庆祝中国航海日，全国各地也在举办丰富多彩、各具特色的航海日系列活动。

凝心聚力担使命，奋楫扬帆新征程。让我们携起手来，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，加快建设交通强国、海洋强国，谱写以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，推动构建人类命运共同体的崭新篇章。

航海日活动组织工作委员会

2023年7月11日

(责编：申佳平、高雷)

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