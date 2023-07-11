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2023年中国航海日活动周启动

2023年07月11日09:19 | 来源：人民网
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人民网沧州7月11日电 （记者乔雪峰）7月11日是第 19个“中国航海日”，今年的主题是“扬帆新丝路，奋楫新格局”。

7月10日，中国航海学会副理事长、航海日活动周执委会副主任委员李世新在2023年中国航海日活动周新闻通气会上表示，今年的中国航海日活动周从7月9日开始，至7月15日结束。即日起，将围绕服务构建新发展格局和“一带一路”高质量发展、航海科技创新、弘扬新时代航海精神等内容，论坛沙龙、学术研讨、展览展会、科普文化等各项活动将陆续展开。 

据李世新介绍，今年中国航海日活动周有四大版块内容：论坛版块异彩纷呈。7月11日上午，2023年中国航海日主论坛暨全国航海日活动周启动仪式将在沧州举行。今年航海日论坛设置了9个专题论坛活动，包括国际船舶与技术、国际海员、港航企业发展、航海文化、疏浚、海洋可持续发展、造船工程等领域。此外，今年还增加了船长轮机长沙龙，为一线船员搭建沟通交流平台。

学术版块丰富多彩。2023年中国航海学术年会开幕式将于7月12日举行，会上将颁发中国航海科技奖和航海科技突出贡献（个人）奖，宣布2023年中国航海领域前沿科学问题、工程技术难题和产业发展难题等。随后举行5场学术研讨会，内容聚焦航海保障现代化、集装箱多式联运创新发展、防商渔船碰撞、港口和水路货物运输安全、水运工程及生态航道高质量发展等领域。

科普版块趣味性更强。航海日活动周期间还将举行“全国航海科普周”系列活动。今年将以青少年为重点对象，组织开展知识性、互动性、趣味性更强的系列科普活动。

博览会版块形式多样。7月10日至13日，将举行主题为“航海科创赋能新格局”的2023年航海科技博览会 ，通过实物模型、图文展板、视频播放等形式，展示我国航海事业发展成就。博览会还专门设置了沧州版块。

沧州市政府副秘书长、市政府新闻发言人刘强介绍，航海日活动周期间，沧州市将组织一系列航海日特色活动，营造浓厚的活动氛围。有黄骅港历史成就展，“大篷车”航海日特色宣传活动，“航海之约、乐享狮城”特色美食、文创海洋文化、非遗文化展演活动，“河海文化”进校园活动，“看河海沧州”红领巾研学营等23项特色活动。

刘强表示，此次中国航海日活动周在沧州举办，为沧州提升港口影响力、开放竞争力搭建了重要平台、提供了有力支撑，将为黄骅港规划建设提供智力支撑、为临港产业发展集聚宝贵资源、为沧州城市建设带来新的提升。

据悉，在7月15日举行的2023年中国航海日活动周暨2023年中国航海学术年会闭幕式上，将宣布2024年中国航海日活动周举办地，并举行授旗仪式。

(责编：申佳平、高雷)
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