人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

产业观察：新技术催生新场景 商业店装升级折射消费新活力

人民网记者 夏晓伦
2023年07月11日09:19 | 来源：人民网
小字号

近日，某运动品牌店铺落地广州东山口商业街区，这里不仅保留着广州现存规模最大的中西合璧的近代别墅建筑群，同样拥有着极具烟火气息的商业氛围。在店面装饰的过程中，去除了原建筑的装饰表皮，裸露出原始混凝土的建筑构造，让设计回归功能，同时也融入了诸多训练场馆的元素。

如今，越来越多的商业店面打造个性化的消费场景，提升顾客体验，尤其在新技术的加持下，越来越多的新场景、新体验被运用于商业店装领域，这也为促消费提供了强大支撑，为消费品质的提升营造了良好的环境。

最新数据显示，2023年5月份我国社会消费品零售总额为37,803亿元，同比增长12.7%。1-5月份，社会消费品零售总额187,636亿元，同比增长9.3%。5月份除开汽车以外的消费品零售总额为33,875亿元，同比增长11.5%。继我国4月社零数据同比增速创新高之后，5月份社零数据稳中向好，消费市场持续恢复，实现环比增长的走势。

“尤其是今年5月份以来，很多大型连锁品牌已经释放出加快店面建设的需求，在接下来的半年，伴随着商业店面的增加和升级，也将给消费提振带来更大的信心。”中国商业联合会商业店装与展陈行业分会会长王跃告诉记者。

随着中国经济复苏的步伐不断加快，消费市场的持续持续恢复，作为商业店装与展陈行业，折射了消费新活力，凸显了经济新亮点。

那么，在各行各业数字化转型的过程中，商业店装与展陈行业该如何乘风而上？王跃表示，无论是线上还是线下，数字化的运用在未来发展中处于非常关键的位置。行业要推进数字技术、数据要素、数字化应用贯彻到商品的生产、流通、销售及消费体验等全过程；要用数字化来改造和重塑产业链、价值链和供应链，重构人、货、场，变革生产、物流、仓储、零售等整个环节，同时在企业内部的前台运营和后台管理等方面也需向数字化要效益，从内到外实现数字化变革。

“作为消费前沿，商业店装与展陈行业之前的数字化应用主要集中在渠道拓展、自有平台建设、全渠道营销和流量运营等产业链前端，而价值链中上游、未能在业绩上立竿见影、改造难度更高的领域仍是行业数字化短板，整个供应链的数字化建设仍任重道远。随着企业的数字化应用逐渐超越技术思维，开始转向商业运营本质的中后台，行业的数字化转型也即将进入深水区。”王跃说。

据了解，商业店装与展陈行业是一个充满机遇和挑战的行业，同时也面临着各种风险和不确定因素。比如，部分企业以低价方式进行恶意竞争，导致商业店面品质受到影响。此外，产业工人的技能素质也亟待提升。

标准是经济活动和社会发展的技术支撑，是国家基础性制度的重要方面。对此，王跃建议，尽快制定商业店装与展陈行业标准，促进产业链升级建设，规范行业企业管理。

王跃还建议，应加快新型基础设施建设，拓展人工智能的应用场景，鼓励商店、街区、物流中转站向智慧型发展转型。不仅能有效刺激消费者的购买欲望，促进销售额的增长，也可以增加品牌曝光度和知名度，扩大品牌影响力，对行业发展有积极影响，进一步提振消费信心，促进消费潜力持续释放。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
主汛期来临之前 水利部完成白蚁等害堤动物隐患应急整治
　　人民网北京7月11日电 （欧阳易佳）据水利部消息，在主汛期来临之前，水利部完成白蚁等害堤动物隐患应急整治，相关各地各流域全面完成工作责任落实、整治方案制定、整治经费筹措、治理措施落实等各项任务，及时消险除患，为水利工程安全度汛又增添一层保障。 4月中旬，水利部部署水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治工作，指导相关各地各流域，抢抓汛前窗口期，针对水利工程尤其是水库和大江大河干流堤防，抓紧开展整治工作。…
河南：立足防大汛抗大险 保障水库运行安全
　　河南省济源市沁河河口村水库。水利部供图 盛夏时节，站在沁河河口村水库大坝，远眺坝上高峡平湖，碧蓝如镜。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部