人民网记者 夏晓伦

近日，某运动品牌店铺落地广州东山口商业街区，这里不仅保留着广州现存规模最大的中西合璧的近代别墅建筑群，同样拥有着极具烟火气息的商业氛围。在店面装饰的过程中，去除了原建筑的装饰表皮，裸露出原始混凝土的建筑构造，让设计回归功能，同时也融入了诸多训练场馆的元素。

如今，越来越多的商业店面打造个性化的消费场景，提升顾客体验，尤其在新技术的加持下，越来越多的新场景、新体验被运用于商业店装领域，这也为促消费提供了强大支撑，为消费品质的提升营造了良好的环境。

最新数据显示，2023年5月份我国社会消费品零售总额为37,803亿元，同比增长12.7%。1-5月份，社会消费品零售总额187,636亿元，同比增长9.3%。5月份除开汽车以外的消费品零售总额为33,875亿元，同比增长11.5%。继我国4月社零数据同比增速创新高之后，5月份社零数据稳中向好，消费市场持续恢复，实现环比增长的走势。

“尤其是今年5月份以来，很多大型连锁品牌已经释放出加快店面建设的需求，在接下来的半年，伴随着商业店面的增加和升级，也将给消费提振带来更大的信心。”中国商业联合会商业店装与展陈行业分会会长王跃告诉记者。

随着中国经济复苏的步伐不断加快，消费市场的持续持续恢复，作为商业店装与展陈行业，折射了消费新活力，凸显了经济新亮点。

那么，在各行各业数字化转型的过程中，商业店装与展陈行业该如何乘风而上？王跃表示，无论是线上还是线下，数字化的运用在未来发展中处于非常关键的位置。行业要推进数字技术、数据要素、数字化应用贯彻到商品的生产、流通、销售及消费体验等全过程；要用数字化来改造和重塑产业链、价值链和供应链，重构人、货、场，变革生产、物流、仓储、零售等整个环节，同时在企业内部的前台运营和后台管理等方面也需向数字化要效益，从内到外实现数字化变革。

“作为消费前沿，商业店装与展陈行业之前的数字化应用主要集中在渠道拓展、自有平台建设、全渠道营销和流量运营等产业链前端，而价值链中上游、未能在业绩上立竿见影、改造难度更高的领域仍是行业数字化短板，整个供应链的数字化建设仍任重道远。随着企业的数字化应用逐渐超越技术思维，开始转向商业运营本质的中后台，行业的数字化转型也即将进入深水区。”王跃说。

据了解，商业店装与展陈行业是一个充满机遇和挑战的行业，同时也面临着各种风险和不确定因素。比如，部分企业以低价方式进行恶意竞争，导致商业店面品质受到影响。此外，产业工人的技能素质也亟待提升。

标准是经济活动和社会发展的技术支撑，是国家基础性制度的重要方面。对此，王跃建议，尽快制定商业店装与展陈行业标准，促进产业链升级建设，规范行业企业管理。

王跃还建议，应加快新型基础设施建设，拓展人工智能的应用场景，鼓励商店、街区、物流中转站向智慧型发展转型。不仅能有效刺激消费者的购买欲望，促进销售额的增长，也可以增加品牌曝光度和知名度，扩大品牌影响力，对行业发展有积极影响，进一步提振消费信心，促进消费潜力持续释放。

(责编：申佳平、高雷)

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