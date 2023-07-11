银联升级“红火计划” 持续助力商户降本增效
为深入贯彻落实国家扩内需促消费、支持小微企业和个体工商户发展的政策要求，中国银联积极联合广大成员机构，通过降费、激励等系列助商惠民便民措施，提振商户交易，助力经济复苏。近日，中国银联宣布自2023年7月1日起，“红火计划”延续一年，在商户手续费激励基础上，再叠加投入资源，通过云闪付会员积点兑换、拉新码、优惠券等形式，助力商户引流、复购，综合赋能商户经营，支持小微企业降本增效。
自7月1日起，“红火计划”将聚焦零售、餐饮、文旅、汽车、家电家居等重点消费行业，对参与活动的商户大额交易实行激励，为消费恢复和潜力释放持续注入“强心剂”。此外，银联开放云闪付APP 62VIP会员流量，商户可叠加参与“云闪付多倍积点”活动，将云闪付会员用户引流至线下实体商户，提升客流与营收。商户也可借助中国银联提供的数字化经营工具，进行跨场景引流、特定客群分层分类经营等，不断吸引新客，提升用户粘性。
自2021年6月中国银联携手各成员机构推出“红火计划”以来，中国银联与工商银行、农业银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、华夏银行、平安银行等主要全国性银行、贵州农信、浙江农信、湖北农信等30余家区域性银行以及部分服务商开展合作，累计惠及商户超过1500万，让利规模超过亿元。数据显示，参与“红火计划”的商户交易金额同比增长超过60%，大额行业商户表现亮眼，增长超过90%。
同期，中国银联联合相关部委及广大商业银行，共同推出“政府促消费”“百城百区”“老字号 新消费”等多项助商惠民便民举措，通过红包、优惠券等形式惠及百姓日常消费领域，有效推动消费复苏。以文旅场景为例，中国银联助力发放文旅消费券超21亿元，带动消费超过300亿元，“红火计划”为文旅场景小微商户提供手续费优惠近1000万元。近期，文化和旅游部、中国银联会同各支持机构联合印发《2023年度“百城百区”金融支持文化和旅游消费行动计划工作方案》，双方将携手八大商业银行，通过“红火计划”为文旅商户提供手续费优惠，助企纾困。
未来，中国银联也将始终秉承“支付为民”理念，贯彻落实国家惠民政策，联动更多成员机构，让“红火计划”惠及更多商户，不断加强产品与服务创新，共谋繁荣之路，促进消费市场复苏。
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