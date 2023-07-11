华为云张鹏：携手产业共创媒体大模型 加速融媒创新
7月11日，2023中国新媒体大会“新智媒 新机遇”技术应用论坛召开。该论坛围绕“人工智能与媒体深融”等议题，邀请国家重点实验室和主流媒体负责人、行业知名专家、技术公司代表等，从新物种、新技术、新挑战等维度展开分享与探讨。华为云中国区副总裁、CMO张鹏受邀出席并发表主题演讲。他表示，华为云将与媒体领域的客户、伙伴，共探、共创盘古媒体大模型，助力媒体跃升融媒时代内容生产力。
华为云中国区副总裁、CMO张鹏发表主题演讲。（受访者供图）
对于媒体行业如何利用大模型为自身业务服务，张鹏表示，术业有专攻，媒体聚焦在主流和专业语料库上生产好内容，探索新应用；华为云盘古大模型发挥算力优势，聚焦在技术创新上帮助媒体行业更智能，更高效地生产好内容，更简单、更敏捷地开发新应用，一起提升媒体行业生产力，讲好中国好故事。盘古大模型3.0，为行业而生。除了包括自然语言、视觉、多模态、预测、科学计算机5个基础大模型，面向媒体行业，华为云将与媒体行业客户一起聚焦媒体行业和细分场景，共同打造安全、可靠、高质量的盘古媒体大模型。
“人工智能将深刻地改变人们的生活和工作，也可以说将重塑媒体行业的采编制审播等全流程。媒体的融合将走向媒体与创新技术的深度融合。利用好人工智能技术将大幅度提升整个媒体行业的生产力。”张鹏说。
会上，为助力融媒内容创新，释放媒体价值，张鹏还介绍了华为云打造的全栈创新一站式数字内容生产线MetaStudio。该生产线在盘古大模型的赋能下，可提供两方面服务：一是面向数字内容生产的云上生产平台，可提供多类平台服务，包括模型制作、资产管理、内容编辑、物理仿真、云渲染，方便被行业伙伴集成调用，满足虚实融合时代数字内容生产；二是面向虚实融合应用的实时互动空间。MetaStudio可提供在虚实数字空间中，人、空间、交互的核心服务能力，助力媒体行业更好地生产内容。目前，华为云MetaStudio已深入云上制作、云上渲染、虚拟演唱等场景进行了广泛实践。
“除高质量的内容生产，算力和网络基础设施等可靠、自主创新的根基构建，也是‘媒体+AI’中不可忽视的一环。” 张鹏最后强调，未来华为云将持续秉持“一切皆服务”，构建自主创新、安全可靠的基础设施，持续与媒体、伙伴共创创新技术和应用，让AI在湖南乃至全国媒体行业落地更简单，让媒体内容生产快人一步，以技术创新，使能融媒创新，助力媒体行业数智深耕。
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