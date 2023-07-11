原标题：第12位！邮储银行在“全球银行1000强”排名再攀新高

7月5日，英国《银行家》杂志(The Banker)发布了“2023年全球银行1000强”榜单，中国邮政储蓄银行以2022年末一级资本1173.12亿美元位列第12位，较去年上升1位，连续3年进入全球20强。

英国《银行家》杂志自1970年以来，每年发布“全球银行1000强”榜单。该排名基于一级资本等衡量银行实力的关键指标，对全球银行进行排名，从而反映全球银行业实力的变化。邮储银行2023年在“全球银行1000强”榜单中一级资本的排名，较2014年首次参加排名时的63位大幅上升51位。

在今年“全球银行1000强”榜单中，中国共有140家银行上榜，有10家银行跻身20强，上榜中资银行一级资本总规模合计达到3.3万亿美元。

(责编：曹淼、李源)

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