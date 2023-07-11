延长金融支持房地产发展有关政策期限 专家：改善房企融资 稳定市场信心
人民网北京7月11日电 （记者杜燕飞）房地产业关联很多上下游行业，其良性循环对经济恢复和发展具有重要意义。人民银行、国家金融监督管理总局10日发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》，决定将《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》（以下简称《通知》）有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。
专家表示，金融管理部门对上述两项政策进行延期，将进一步改善房地产企业融资，稳定市场信心和预期，推动房地产市场平稳健康发展，更好地助力宏观经济持续恢复。
据人民银行、国家金融监督管理总局有关负责人介绍，政策延期涉及两项内容：一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统的贷款分类与之保持一致。
二是对于商业银行按照《通知》要求，2024年12月31日前向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类；对债务新老划断后的承贷主体按照合格借款主体管理。对于新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可予免责。
2022年11月11日，人民银行、原银保监会联合出台《通知》，从保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、配合做好受困房企风险处置、加大住房租赁金融支持等方面，明确了16条支持政策，其中两条政策规定了适用期限。
之所以对上述两项政策延期，上述负责人表示，《通知》发布实施后，对保持房地产融资合理适度、推动化解房地产企业风险发挥了积极作用，取得了良好的政策效果。综合考虑当前房地产市场形势，为引导金融机构继续对房地产企业存量融资展期，加大保交楼金融支持，人民银行、国家金融监督管理总局决定，延长有关政策适用期限。
“金融管理部门对上述两项政策进行延期，这在一定程度上将打消金融机构顾虑，进一步改变金融机构不敢贷、不愿贷等情况，鼓励金融机构向专项借款支持项目发放配套融资，进一步改善房地产企业融资，稳定市场信心和预期，推动房地产市场平稳健康发展，更好地助力宏观经济持续恢复。”招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示。
光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，延长的这两条主要涉及房地产供给端融资支持措施，继续为部分房企缓解短期资金压力，随着楼市需求稳步复苏，房地产自我造血能力改善，信用环境改善，房地产有望逐步进入良性循环。
上述负责人强调，除上述两条政策外，其他不涉及适用期限的政策长期有效。各金融机构应按照文件要求切实抓好落实，因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，加大保交楼金融支持，推动行业风险市场化出清，促进房地产市场平稳健康发展。
“下一步，应全面调整优化房地产金融政策，延长房地产贷款集中度管理的过渡期；通过央行‘三支箭’措施、政策性银行专项借款等措施，加大对优质房地产企业流动性支持，继续加大对保交楼项目专项支持；支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期。因地制宜，因城施策、因区施策，加快调整优化住房信贷政策。”董希淼说，要在如何满足改善性住房需求上采取更多的支持政策，商业银行也要加快产品和服务创新，探索满足老年人、新市民等群体住房消费需求。
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