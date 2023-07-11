原标题：交付力就是硬实力，央企中国电建地产以品质发声

由中国电建地产打造的长江首序之作中国电建地产·洺悦江湾迎来交付，中国电建地产交出的答卷，不仅是业主理想生活的兑现，更是产品品质、品牌实力的展示。

中国电建地产背靠中国电建，自成立以来，坚持以锻造品质居所为主，解决居民住房需求。作为央企的中国电建地产，不仅是住宅开发商，更是城市发展格局的推动者。

其中，中国电建及中国电建地产助力雄安高质量建设的倾力之作——雄安·电建智汇城项目，就正好印证了中国电建地产推动城市发展的举措。该项目打造为集“智慧城市、智慧能源、碳中和效应”于一身的投建营一体化标杆示范区，助力雄安新区成为高质量发展的全国样板。可以看到，中国电建地产的每一次落笔，都在精研城市发展的脉络上。

中国电建地产依托集团的雄厚实力，持续提升“硬核”产品力。2022年，中国电建地产高品质的产品、高标准的设计赢得了行业内外的广泛认可，荣获国际、国内地产设计类大奖共42项；2022年度位列全国品牌房企第25位，经营业绩保持稳健发展态势。截至2023年3月，中国电建地产已布局32个城市（新区），开发运营了150余项。从行业到客户，全方位赢得市场青睐。

在武汉市场，中国电建地产同样取得了不俗的成绩。2022年中国电建地产在“武汉房企销售业绩榜单”排名第9，荣获2022年克而瑞武汉商品房全口径第4名。在地产行业备受考验的一年中，中国电建地产仍然逆市拿地，2022年还斩获老汉口核心地段——黄石路核心地块112号地块，打造成为内环稀缺低容积率项目。

中国电建地产布局汉阳滨江板块，在这块天赋优越的土地之上，带来中国电建地产·洺悦江湾项目，秉承“高标准、严要求”的企业基因，以过硬的产品实力、亮眼的建筑风格、完善的交通路网、快捷便利的商业中心，吸引更多人们前来居住、工作、消费，一座活力质感的人气之城正在初见雏形，这一项目的到来，助推了城市界面的更新。而此次的高质量交付，更是一次品质的兑现。

(责编：董童、李源)

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