原标题：农业银行以金融科技赋能畜牧产业发展

“多亏了农行，解决了我的大难题，猪粮总算有保障了。”近期，农行大连旅顺口支行成功向当地生猪养殖户老张，发放了全国农行系统首笔视频监控智慧畜牧贷款，让活体牲畜变金融“活水”。

据介绍，视频监控“智慧畜牧贷”，是指在养殖场安装符合农行技术标准的网络摄像头（或与客户既有摄像头对接），通过农行智慧畜牧场景实时查看视频图像，并利用人工智能技术自动对牲畜数量进行盘点，以此实现对押品牲畜的智慧监管。“视频监控+AI点数”功能，既可独立使用，也可作为“耳标+网关”（为牲畜打智能耳标）监管方式的有益补充，较好满足了对商品猪、育肥羊等单体价值较低、养殖周期较短牲畜的监管需要，有效提升了农行智慧畜牧场景对智慧畜牧信贷业务的科技支撑能力。

创新推出自主产权智慧畜牧场景。农业银行发挥集团化经营优势，以农银金融科技有限公司为支撑，利用智能耳标、网关、摄像头等物联网设备为活体牲畜赋予身份标识，助力解决以其作为押品时身份识别难的问题；自动采集生命体征数据，提供远程查看和自动预警功能，助力解决活体牲畜抵押贷款贷后管理难的问题，让贷款“放得出、管得住”。

创新研发“智慧畜牧贷”专项产品。农业银行在同业中率先推出“智慧畜牧贷”专项信贷产品，有效提升了对畜牧养殖主体的信贷服务水平。该产品具有适用范围广、科技含量高、支持畜种全等显著特点，能够较好地满足农户、专业合作社等多种主体发展畜牧业的信贷资金需求。

智慧畜牧“场景+信贷”服务模式推出以来，迅速在农业银行30多家一级分行推广应用，先后在工业和信息化部、中国人民银行组织的金融科技比赛中斩获多个奖项。

(责编：董童、李源)

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