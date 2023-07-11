新华社北京7月11日电（记者高亢）记者11日从中国汽车工业协会获悉，今年上半年，我国汽车产销量达1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。

据中汽协副总工程师许海东介绍，6月，我国汽车产销量分别达256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。由于去年6月受燃油车购置税减半等政策拉动产销呈现高增长，1至6月累计产销增速较1至5月有所回落。

中汽协数据显示，上半年，我国新能源汽车产销量达378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%。

许海东表示，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动市场增长，同时政策效应持续显现，汽车市场消费潜力有望被进一步释放，将助力推动汽车行业实现稳定增长。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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