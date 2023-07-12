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政策助力“保交楼” 专家称房地产“自我造血”能力增强

2023年07月12日09:15 | 来源：证券日报
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　　房地产行业支持政策再加码。中国人民银行、国家金融监督管理总局7月10日发布通知，延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限，对去年11月份出台的房地产“金融16条”中的部分政策进行延期。

　　此次延期的政策包括房企存量融资展期、保交楼配套融资支持两条政策。东方金诚分析师唐晓琳对《证券日报》记者表示，这两条政策延期重点指向房地产供给端，有助于进一步缓解房企资金压力，促进“保交楼”，提振楼市信心。

　　去年11月11日，中国人民银行、原银保监会联合出台《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》（下称《通知》)，从保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、配合做好受困房企风险处置、加大住房租赁金融支持等方面，明确了16条支持政策，其中两条政策规定了适用期限。

　　据中国人民银行、国家金融监督管理总局有关负责人介绍，政策延期涉及两项内容：一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统的贷款分类与之保持一致。

　　二是对于商业银行按照《通知》要求，2024年12月31日前向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类；对债务新老划断后的承贷主体按照合格借款主体管理。对于新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可予免责。

　　同时，前述负责人表示，除上述两条政策外，其他不涉及适用期限的政策长期有效。

　　“《通知》发布实施后，对保持房地产融资合理适度、推动化解房地产企业风险发挥了积极作用，取得了良好的政策效果。”前述负责人表示。

　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，此前出台的一系列稳楼市政策措施发挥积极效果，国内楼市整体呈现企稳回暖态势。延长期限的这两条政策主要涉及房地产供给端融资支持措施，继续为部分房企缓解短期资金压力，随着楼市需求稳步复苏，房地产“自我造血”能力增强，信用环境改善，房地产有望逐步进入良性循环。

　　在唐晓琳看来，着眼于引导房地产行业尽快实现软着陆，接下来在因城施策原则下，各地在减免房地产交易环节税费、引导居民房贷利率下行等方面，都将持续发力。另外，在延续实施保交楼专项借款支持计划基础上，不排除三季度增加额度乃至推出新的定向支持工具的可能。

　　“未来一段时间内，房地产企业的融资和投资状况能否改善，从内生的角度看，取决于销售端能否持续回暖，以便让房企实现‘自我造血’的良性循环。从外生的角度看，取决于微观主体的信心、预期、风险偏好和资产负债表的修复节奏。”仲量联行大中华区首席经济学家及研究部总监庞溟对《证券日报》记者表示，下阶段，应继续落实改善优质房企资产负债表计划，继续带动房地产行业的现金流状况、投资活动、并购重组回到正常发展轨道，继续引导金融机构提供正常的金融支持，继续平稳、有序地加快房地产企业风险市场化出清。（记者 刘 琪）

(责编：王仁宏、陈键)
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