上半年我国人民币贷款增加15.73万亿元
2023年07月12日09:16 | 来源：新华网
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原标题：上半年我国人民币贷款增加15.73万亿元
中国人民银行11日发布金融统计数据显示，上半年我国人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.02万亿元。
图为中国人民银行总行大楼。（新华社发）
数据显示，6月末，我国人民币贷款余额230.58万亿元，同比增长11.3%，增速比上月末低0.1个百分点，与上年同期持平。上半年，我国住户贷款增加2.8万亿元；企（事）业单位贷款增加12.81万亿元，其中中长期贷款增加9.71万亿元。6月当月，人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。
在货币供应方面，6月末，我国广义货币（M2）余额287.3万亿元，同比增长11.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和0.1个百分点；狭义货币（M1）余额69.56万亿元，同比增长3.1%，增速分别比上月末和上年同期低1.6个和2.7个百分点。
另外，上半年我国人民币存款增加20.1万亿元，同比多增1.3万亿元。其中，住户存款增加11.91万亿元。
同日发布的社会融资数据显示，上半年我国社会融资规模增量累计为21.55万亿元，比上年同期多4754亿元。6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%。
(责编：申佳平、陈键)
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