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新时代中国调研行·长江篇丨9比1变1比9 “万农”带万农——一家农业龙头企业的转型之路

惠小勇、李思远、田中全
2023年07月12日09:17 | 来源：新华网
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原标题：新时代中国调研行·长江篇丨9比1变1比9 “万农”带万农——一家农业龙头企业的转型之路

　　仲夏的洪湖浩渺如画、莲叶接天。东南一隅的万农水产厂区，一筐筐带着泥水的小龙虾被倒上传送带，经过超声波和水浴两重清洗，变得腮白腹净，随后传送入生产车间。

　　正值小龙虾上市高峰期，这样的场景每天都在上演。

　　洪湖市地处江汉平原腹地，辖区共有大小湖泊102个，水面百余万亩。从20世纪八九十年代开始，洪湖市就因地制宜发展水产产业，淡水养殖面积和淡水产品总量常年位居全国县级市前列。

　　图为万农水产工作人员在直播带货。新华社记者肖艺九 摄

　　洪湖市万农水产食品有限公司正是在这股浪潮下应运而生，迅速成长为农业产业化国家重点龙头企业。万农水产副董事长罗红宇介绍，1998年，万农水产的前身德炎水产在取得外贸自营出口权后，便大力发展外贸业务。“到2010年前后，公司年均出口额已发展至5000万美元，鮰鱼、小龙虾等畅销美国和欧洲，外内销比例9比1，成为洪湖市的外贸大户。”

　　与许多民营企业一样，万农的发展历经波折。在快速发展中，企业一度走向盲目多元扩张之路。2012年10月，德炎水产发生的氨气泄漏事故，成为企业由盛而衰的标志性事件。

　　痛定思痛，2018年，企业引进新的资本和管理团队，进行全面重组，重新聚焦水产加工主业，才起死回生。

　　最近的一次转折发生在2020年。受新冠肺炎疫情影响，外贸业务遭遇寒冬。“销售额一度同比下降近70%，只能裁员、关停部分生产线来降低运营成本。”回忆起当时的险境，罗红宇心有余悸。

　　再次面临困境，万农通过市场分析，将目光锚定内销“新赛道”，一面加大冷冻虾等新产品研发，一面拓宽国内销售渠道。

　　转型让万农恢复了活力。数据显示，仅去年一年，在出口虽不足千万美元的情况下，国内销售额增长到6.5亿元，产品卖到全国20多个省份，成为10多家头部生鲜和餐饮公司深度合作伙伴，多个自有品牌逐步打出名气。

　　“事实证明，国内消费能力并不比国外差。现在外内销比例变为1比9。”罗红宇感慨道。

　　在万农水产一楼展厅内，数十种产品琳琅满目。其中，一款国潮风包装的“烤鮰鱼”最为显眼。“这是我们专供给头部生鲜公司的新产品，打破传统高油脂制作方法，同时配备调料、酱料，自助加热即可食用，风味不输专业饭店。”万农水产总经理张江波说，预制菜成为市场风口，也是公司未来发力的方向。

　　重新焕发活力的万农，正成为惠农的载体。

　　在万农水产新建的近3万平方米的无菌生产车间内，蒸汽腾腾，1500多名工人正紧张忙碌着。“每天加工量在200吨至300吨之间，高峰期可达450吨。”罗红宇说，今年消费持续升级，公司各项指标全面向好，初步估计在去年销售额增长30%的基础上能再增长10%。

　　“高峰期车间工人近2500人，其中200人是洪湖上岸渔民，一人每天收入400元到500元。”张江波说，万农水产通过“企业＋合作社＋基地＋农户”模式，以公司自有养殖基地为核心向周边村镇辐射，促进本地养殖业健康发展，每年可帮扶带动数千名农户增收超3000万元。

　　洪湖市委负责人表示，万农已经成为洪湖水产产业发展的一个缩影。接下来，洪湖市会继续聚焦水产产业，做好规划和引导，让其成为促进三产融合、推动乡村振兴、培育新增长极的重要抓手。

(责编：申佳平、陈键)
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