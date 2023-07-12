原标题：全国早稻收获过一成半 进度快于上年

据农业农村部最新农情调度，截至目前，全国早稻已收获16.7%，进度同比快0.7个百分点。各主产区多措并举，高质高效推进早稻收获。

眼下，早稻大省江西的1800多万亩早稻，全面开启收获。在抚州临川区，当地投入1800台农机开镰收割57.5万亩早稻。今年，临川区大力推广绿色高效高产栽培技术模式，使水稻抗灾性增强，产量稳步提升。

江西省抚州市临川区农业农村局高级农艺师 吴长茂：与去年早稻亩产450公斤相比较，今年平均每亩可增收(产)50公斤左右。

总台央视记者 陈烨炜：这里是福建省漳浦县的一处水稻种植示范区，在我身后，收割机正在稻田里来回穿梭。伴随着脱粒、扬场等一系列作业，金灿灿的稻谷被收到了收割机的粮仓当中。

今年，漳浦县通过农业科技合作社加农户的模式，建设水稻育秧工厂，推广新品种，实现育秧、播种、插秧、病虫防治、收割五统一。

进入7月，广西玉林市175万多亩早稻迎来丰收。为克服入夏以来雨水偏多的不利天气影响，玉林市组织投入4500多台联合收割机、700多台粮食烘干机服务夏收，确保早稻颗粒归仓。

广西玉林市种粮大户 曾荣：我们的稻谷收割后，直接拉到这里烘干，省心省力。

今年，预计南方稻区将有28万台联合收割机投入作业，机具保障总体充足。为做好高温等极端天气应急作业准备，有关省份组织常态化农机应急作业服务队3300多支，提前联系烘干主体5000多家，确保早稻抢收高效有序推进。

(责编：申佳平、陈键)

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