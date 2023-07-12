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新型电力系统技术创新联盟2023年理事会会议召开

2023年07月12日09:52 | 来源：中国日报网
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原标题：新型电力系统技术创新联盟2023年理事会会议召开

7月11日，新型电力系统技术创新联盟2023年理事会会议在京召开。

国家电网公司董事长、党组书记，新型电力系统技术创新联盟理事长辛保安在讲话中表示，党的二十大报告中提出，“加快规划建设新型能源体系”。这为新时代能源电力高质量发展提供了根本遵循，指明了前进方向。

2022年4月22日，在国家发展改革委、科技部、国务院国资委、国家能源局的指导下，国家电网公司发起倡议，联合31家能源电力行业企业、高校、社会团体等共同成立新型电力系统技术创新联盟，集聚优势科研力量，统筹联动推进新型电力系统建设。

一年来，创新联盟各项工作稳步推进，组织架构、工作机制日臻完善，运作效能持续提升，核心技术联合攻关有力有序，重要领域科技创新成绩见行见效，成果应用转化落实落地，人才创新创造活力不断激发。

当前，能源转型深入推进，新能源快速发展、占比逐步提高，电力系统运行机理发生深刻变化，电力电量平衡的技术基础也发生重大变化，能源电力发展面临保障持续稳定供应和加快清洁低碳转型的双重挑战，迫切需要推动新型电力系统技术创新，加快提升自主创新能力。

面对新形势和新挑战，2023年，创新联盟将着力提升联盟运作效能、加强核心技术联合攻关、打造新型协同创新平台、大力提升联盟学术影响力、全面推动联盟科技创新工作走深走实。创新联盟将加强电力供应保障性支撑体系建设，把应对“双高”“双峰”挑战、保障电力供应作为新型电力系统技术创新的首要任务，加快电力系统安全稳定控制关键技术研发；加强新能源高效开发利用体系建设，加大力度规划建设新能源供给消纳体系；加强国家战略科技力量培育体系建设，加快培养造就一批在全球能源电力领域具有影响力和话语权的科学家，储备一批科技领军人才与优秀青年人才，贯通创新链条，强化“产学研用”深度融合，推动形成世界一流的能源电力现代产业集群。（记者 郑欣）

(责编：董童、李源)
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