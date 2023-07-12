王绍绍

近年来，人工智能技术正被越来越多地应用到各行各业，加速企业的数字化转型，我国数字化建设步入发展快车道，经济、社会、生态等方面的数字化转型持续推进。

“现阶段，各行业企业积极开展数字化转型探索，从生产方式、业务形态、产业组织、商业模式、创新范式、技术架构等方面带来提升变革。”中国信通院副院长魏亮表示，数字技术推动产业变革加速演进，数字化转型是未来的重点发展方向，将成为经济增长的新动能。

经过几年的加速发展，中国的数字化转型逐渐进入稳定发展期。《数字化转型指数报告2023》指出，我国的数字化转型整体保持增长，全国数字化转型指数2022年一季度环比增长8.2%。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林表示，近年来，我国数字基础不断夯实，数字技术的自主性和创新性有所增强，数字应用不断拓展，场景越发深入生活。数字化转型的深度应用则体现在全流程智能化，数字化深入到设计、排产、物料运输、生产控制等环节，深入到产品和服务的整个生命周期。

有关专家表示，随着数字技术赋能实体经济，助力实体经济的数字化转型，我国智慧医疗、智慧交通、智慧城市等领域在近年发展迅速，产业规模和自主创新能力逐年增强。以智慧交通为例，其市场日益增长，行业性规模优势日渐凸显，相关数据显示，2022年中国智能交通市场规模达到2320亿元，同比增长15.22%。

在行业规模日益扩大的同时，智能交通设备的科技创新进一步发展。日立电梯与广州地铁18号线联合打造的大湾区首个“智慧车站”样本项目，以智能化的机电设备为基础，以AI安全可视化、重要部件预诊断、EnCo能量控制方案等前沿技术为核心，实现了全天候监测，有效地提升了日常维护能效，确保重载电扶梯运行的稳定性与节能性，让这条全球时速最快地铁线路流动更顺畅。另一方面，导入日立AI视频分析系统，通过摄像设备实时监测乘客的异常行为，基于AI算法分析乘客行为是否存在安全风险，降低因乘客拥堵、滞留、头手伸出扶手带、攀爬或跌倒而引发安全事故的几率。

“未来不论在住宅、公交还是商业场合，通过对电梯标配远程遥监终端，实现数据的持续积累与场景应用，也为未来智慧楼宇和智慧城市打下一个扎实的基础。”日立电梯战略规划总部总经理黄东文说。

盘和林表示，未来，我国数字经济发展的重头戏在于深入推进产业数字化，要重视技术自主可控，在基础技术上实现突破，同时，要打造“数字化标杆”，引导产业数字化转型。

(责编：杨曦、高雷)

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