新华社北京7月12日电（记者刘诗平）水利部副部长王道席12日表示，水利部全力加快水利工程建设进度，今年上半年全国完成水利建设投资5254亿元，同比增加18.1%。

王道席在2023年上半年水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上说，今年以来，水利部全力加快水利基础设施建设，深化水利投融资改革，水利基础设施建设规模大于去年同期、进度好于去年同期，水利发展动能不断增强。

据介绍，上半年全国新开工水利项目1.76万个、投资规模7208亿元，较去年同期多3707个、投资规模多1113亿元。其中，新开工重大水利工程为历史同期最多。吉林水网骨干工程、河北雄安干渠等24项重大项目按期开工建设，加快构建国家、区域和省级水网工程体系。

统计显示，上半年，全国落实水利建设投资7832亿元，较去年同期多352亿元，增幅为4.7%。其中，22个省份落实投资超过100亿元。

“水利项目开工数量多、吸纳就业能力强，大规模水利建设直接提供了大量就业岗位。”王道席说，上半年，水利项目施工吸纳就业138.34万人、发放就业人员工资213.08亿元。

王道席表示，当前，我国江河陆续进入主汛期，水利部将在全力做好防汛工作的基础上，持续加强水利基础设施建设的组织推动力度，确保完成年度水利建设各项目标任务。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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