中国第13次北冰洋科学考察队出征
2023年07月12日15:35 | 来源：新华网
小字号
新华社上海7月12日电（记者魏弘毅、张建松）7月12日，由自然资源部组织的中国第13次北冰洋科学考察队，乘坐“雪龙2”号极地科考破冰船，从上海港国际客运中心码头出征，一路北上，奔赴北冰洋执行科学考察任务。
本次科学考察预计总航程约1.55万海里，今年9月下旬返回上海。
据悉，本次科学考察将聚焦中北冰洋太平洋扇区和加克洋中脊两大区域，执行环境关键要素长期观监测、洋中脊地质和地球物理调查、国家科技计划项目和国际合作四大任务；实施大气、海冰、海洋和底质环境调查、生物群落和资源调查以及污染物监测，在冰区择机开展海冰综合调查。
本次科学考察将有效提升我国在北冰洋环境保护、北极快速变化响应以及海洋污染评估等方面的能力，获取洋中脊动力学等相关研究所需的关键信息和数据；同时与俄罗斯、泰国等国科学家联合开展相关研究，有效推进北极科学考察国际合作。
(责编：杨光宇、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局公布《食品经营许可和备案管理办法》
- 人民网北京7月12日电 （记者杨曦）近日，市场监管总局公布《食品经营许可和备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第78号），自2023年12月1日起施行。 据介绍，为深入贯彻党中央、国务院关于深化食品经营许可改革的决策部署，全面落实法律法规要求，统筹发展和安全，市场监管总局组织对《食品经营许可管理办法》进行修订，在广泛听取意见、深入调查研究、充分论证的基础上，形成《食品经营许可和备案管理办法》（以下简称《办法》），进一步规范食品经营许可和备案管理工作，加强食品经营安全监督管理，落实食品经营者主体责任。…
- 评论
- 关注