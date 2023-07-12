新华社北京7月12日电 工业和信息化部12日发布数据显示，今年1至6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底，手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%。造船三大指标实现全面增长。

1至6月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正总吨计分别占47.3%、67.2%和46.8%，国际市场份额继续领先。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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