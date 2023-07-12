人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

四川遂宁：多乡村实行“一长五联+积分制” 政银协作开辟乡村治理新路径

2023年07月12日16:15 | 来源：人民网
小字号

一大早，四川遂宁印花村的村民们说说笑笑，朝党群服务中心走去。村里即将公布每月一次的“一长五联+积分制”评比结果，为排名靠前的聚居点“点长”和村民发放“建行生活”消费券。

据了解，坐落在四川遂宁蓬溪县群利镇东部的印花村，自2022年7月起开始推行“一长五联+积分制”，建行与当地政府一起趟出了一条政银协作、科技赋能的乡村治理新路。

“以院落为单位，将全村常住户划分为16个点，每个点民主推荐1名‘点长’，带领村民根据文明联创、卫生联洁、治安联防、纠纷联调、困难联帮‘五联治理’的参与度挣取积分，兑换奖励。”群利镇党委副书记唐娟介绍，建行四川遂宁分行与遂宁市乡村振兴局联手，整合村集体经济收入、运行维护经费等资金，为活动开展提供经费保障和平台技术支撑。

“我们通过‘智慧村务’系统与‘建行生活’联动，为印花村搭建信息化网络。每月评比结束后，积分登记员将排名前三的点位所获奖励——‘建行生活’电子消费券对应配发到该点所开设的账户，获奖者可到镇上的合作超市进行物品兑换。”建行遂宁分行为印花村选派的金融服务专员文阳说。

“村民参加乡村治理的积极性被点燃，关键还在于这积分评比。”印花村党总支书记刘开明表示。

“我们这个点位在国道沿线，开展活动之前，有些村民家里衣服乱晒，门口杂草丛生，垃圾也不收拾。几次评比下来，大家共同努力，点位容貌以肉眼可见的速度在改变。” 说起“一长五联+积分制”带来的改变，“点长”刘中成脸上洋溢着喜悦，“现在根本不用我去提醒，邻里之间相互帮忙解决困难，共同维持村容村貌。”

据介绍，自2022年7月至今，印花村已累计开展积分评比活动十余次，发放奖励物资近3万元。2022年，印花村被评为四川省乡村振兴示范村、遂宁市先进基层党组织。

目前，遂宁已有多个乡村复制推广“一长五联+积分制”。建行遂宁分行积极行动，和辖内各区县乡村振兴局密切对接，打好工作基础。对建行而言，这一模式的推广使“智慧村务”与“建行生活”平台在县域乡村实现了生态衔接。高频的使用场景、专属的“满减”惠客活动带来了越来越多的乡村客户，也为这类客群逐步消除了“数字鸿沟”，培育了主动的、有黏性的线上化金融消费习惯。

据悉，近年来，建行四川省分行聚焦痛点难点问题，主动加强与地方党委政府及村支“两委”连接，积极探索将基层党建资源、乡村治理资源与国有银行金融资源有效结合的乡村治理新路径。在四川，已有6市19县（区）上线了建行“农村集体三资监管”平台，9个县（区）上线了建行“农村产权交易平台”，全省共计2267个行政村开通了建行“智慧村务”平台综合服务。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局公布《食品经营许可和备案管理办法》
　　人民网北京7月12日电 （记者杨曦）近日，市场监管总局公布《食品经营许可和备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第78号），自2023年12月1日起施行。 据介绍，为深入贯彻党中央、国务院关于深化食品经营许可改革的决策部署，全面落实法律法规要求，统筹发展和安全，市场监管总局组织对《食品经营许可管理办法》进行修订，在广泛听取意见、深入调查研究、充分论证的基础上，形成《食品经营许可和备案管理办法》（以下简称《办法》），进一步规范食品经营许可和备案管理工作，加强食品经营安全监督管理，落实食品经营者主体责任。…
节能降碳你我同行 第33个全国节能宣传周开启
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部