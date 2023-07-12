一大早，四川遂宁印花村的村民们说说笑笑，朝党群服务中心走去。村里即将公布每月一次的“一长五联+积分制”评比结果，为排名靠前的聚居点“点长”和村民发放“建行生活”消费券。

据了解，坐落在四川遂宁蓬溪县群利镇东部的印花村，自2022年7月起开始推行“一长五联+积分制”，建行与当地政府一起趟出了一条政银协作、科技赋能的乡村治理新路。

“以院落为单位，将全村常住户划分为16个点，每个点民主推荐1名‘点长’，带领村民根据文明联创、卫生联洁、治安联防、纠纷联调、困难联帮‘五联治理’的参与度挣取积分，兑换奖励。”群利镇党委副书记唐娟介绍，建行四川遂宁分行与遂宁市乡村振兴局联手，整合村集体经济收入、运行维护经费等资金，为活动开展提供经费保障和平台技术支撑。

“我们通过‘智慧村务’系统与‘建行生活’联动，为印花村搭建信息化网络。每月评比结束后，积分登记员将排名前三的点位所获奖励——‘建行生活’电子消费券对应配发到该点所开设的账户，获奖者可到镇上的合作超市进行物品兑换。”建行遂宁分行为印花村选派的金融服务专员文阳说。

“村民参加乡村治理的积极性被点燃，关键还在于这积分评比。”印花村党总支书记刘开明表示。

“我们这个点位在国道沿线，开展活动之前，有些村民家里衣服乱晒，门口杂草丛生，垃圾也不收拾。几次评比下来，大家共同努力，点位容貌以肉眼可见的速度在改变。” 说起“一长五联+积分制”带来的改变，“点长”刘中成脸上洋溢着喜悦，“现在根本不用我去提醒，邻里之间相互帮忙解决困难，共同维持村容村貌。”

据介绍，自2022年7月至今，印花村已累计开展积分评比活动十余次，发放奖励物资近3万元。2022年，印花村被评为四川省乡村振兴示范村、遂宁市先进基层党组织。

目前，遂宁已有多个乡村复制推广“一长五联+积分制”。建行遂宁分行积极行动，和辖内各区县乡村振兴局密切对接，打好工作基础。对建行而言，这一模式的推广使“智慧村务”与“建行生活”平台在县域乡村实现了生态衔接。高频的使用场景、专属的“满减”惠客活动带来了越来越多的乡村客户，也为这类客群逐步消除了“数字鸿沟”，培育了主动的、有黏性的线上化金融消费习惯。

据悉，近年来，建行四川省分行聚焦痛点难点问题，主动加强与地方党委政府及村支“两委”连接，积极探索将基层党建资源、乡村治理资源与国有银行金融资源有效结合的乡村治理新路径。在四川，已有6市19县（区）上线了建行“农村集体三资监管”平台，9个县（区）上线了建行“农村产权交易平台”，全省共计2267个行政村开通了建行“智慧村务”平台综合服务。

(责编：董童、李源)

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