人民网北京7月13日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月13日白天，河南南部、安徽、江苏南部、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川东部、重庆大部、贵州东部和南部、广西大部、广东大部、海南岛、新疆南疆盆地东部和北疆西部等地有35-36℃高温天气，其中，湖北南部、湖南大部、江西大部、浙江大部、上海西部、福建大部、重庆中西部、新疆南疆盆地东部等地的部分地区最高气温37-39℃，局地可达40℃以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；

2、午后尽量减少户外活动；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；

4、高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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