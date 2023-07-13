人民网北京7月13日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月13日至14日，内蒙古东部、东北地区、四川盆地、江淮、江汉等地部分地区有大到暴雨，局地大暴雨，并伴有雷电、短时强降水、局地雷暴大风或冰雹等强对流天气。

预计，7月13日08时至14日08时，内蒙古东部、黑龙江西南部、吉林西部、江苏北部、安徽北部、湖北东北部和西部、四川中东部和南部、重庆中北部、贵州西北部、云南西部、西藏东南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，内蒙古东北部等地局地有大暴雨（100-110毫米）。内蒙古东北部、河南东南部、安徽北部、江苏北部、湖北南部、四川南部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气；内蒙古东北部、河南中南部、山东南部、安徽中北部、江苏中北部、湖北大部、湖南北部、四川盆地、重庆、贵州中部和西部、云南西部和北部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量30-50毫米，局地可达60毫米以上。

18日至20日，华南等地有较大风雨天气，部分地区有大到暴雨，局地大暴雨。

未来一周，江南大部、华南等地将继续出现35-37℃的高温天气，江南部分地区最高气温可达38-40℃。

预计7月13日白天，河南南部、安徽、江苏南部、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川东部、重庆大部、贵州东部和南部、广西大部、广东大部、海南岛、新疆南疆盆地东部和北疆西部等地有35-36℃高温天气，其中，湖北南部、湖南大部、江西大部、浙江大部、上海西部、福建大部、重庆中西部、新疆南疆盆地东部等地的部分地区最高气温37-39℃，局地可达40℃以上。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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