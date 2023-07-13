原标题：消费是恢复和扩大需求关键所在

当前，我国经济发展呈现恢复向好态势，但回升的基础不牢，需求不足特别是消费需求不足的问题依然突出，恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在，迫切需要有效扩大和更好满足消费需求，形成推动经济运行整体向好、实现高质量发展的强大内生动力。

总需求不足主要是消费需求不足

我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进，消费日益成为拉动经济增长的基础性力量。自2010年以来，消费对我国GDP增长的贡献率和拉动作用明显高于投资，成为我国经济发展的强劲引擎。整体上看，我国经济增长的需求动力正在从投资拉动转向消费拉动。当前，总需求不足是我国经济运行面临的突出矛盾，而总需求不足的主要方面是消费需求不足。

一方面，消费“主引擎”动力尚未完全恢复。2019年最终消费支出对GDP增长的贡献率达58.6%，消费拉动经济增长动力强劲。但受新冠疫情和外部环境变化等超预期因素冲击，消费对经济增长的拉动作用大幅回落，并多次出现起伏。当前经济运行中的总需求不足，较为突出的是消费需求恢复缓慢。为此，中央经济工作会议提出把恢复和扩大消费摆在优先位置，各地也采取务实举措增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景，着力促消费。

另一方面，巨大的消费增长潜力仍有待释放。国际经验表明，大国经济增长主要依靠内需，并以消费为主导。从发达经济体发展历程看，最终消费占GDP的比重随人均GDP的提高呈“U”形走势，进入工业化后期阶段，消费率开始逐步上升。近年来，我国消费率已处于回升期，最终消费对GDP增长的贡献率多年保持在50％以上，未来还将进一步提升。下一阶段，推动我国消费增长的主要力量将来自消费结构升级与消费创新，一系列不同于以往的新消费将成为扩大内需的动力潜力来源。不过，这方面仍存在一些短板弱项，迫切需要通过深化改革和完善市场环境加以破解，使消费潜力充分释放出来。

国内总需求由消费和投资构成，我国通过扩大内需有效应对了1998年亚洲金融危机、2008年国际金融危机、2020年以来新冠疫情冲击，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。需要注意的是，我国进入新发展阶段，投资动能边际放缓，外需动力稳中趋缓，消费成为我国经济平稳运行的“压舱石”。与以往不同，我们立足新发展阶段扩大内需，不仅仅是稳增长的短期宏观调控政策，而且是将其作为中长期发展的战略基点。这就要求进一步强化消费在内需中的主导作用，把恢复和扩大消费摆在优先位置。

既要扩规模又要提质量

恢复和扩大消费，既是当前经济持续回升向好的关键所在，也是支撑人民生活质量持续提升的必然要求。立足新发展阶段促消费，不仅要实现量的有效扩大，还要实现质的有效提升，要将其作为应对和化解诸多问题和挑战的有效途径。

这是适应社会主要矛盾变化的主动作为。我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。消费是美好生活的重要内容，也是经济发展质量和人民生活水平的直接体现。立足新发展阶段，人民对美好生活的向往总体上已经从“有没有”转向“好不好”，呈现多样化、多层次、多方面的特点。同时，城乡之间、区域之间、不同收入群体之间的生活水平差异较大，发展不平衡、不充分问题在消费方面表现得尤为明显。有效扩大消费，更好满足需求，加快补齐消费领域的短板弱项，是适应我国社会主要矛盾变化、增进民生福祉的主动作为。

这是加快构建新发展格局的内在要求。短期来看，在疫情防控措施调整优化后，消费全面恢复和潜力加快释放的势头显现，但仍面临较大压力和不稳定因素。中长期来看，构建新发展格局需要畅通国民经济循环、增强国内大循环主体地位，对加快培育完整内需体系、打通制约经济循环的关键堵点提出了要求，对进一步强化消费的基础性作用提出了要求。有效扩大消费、更好满足需求，积极发挥消费引导有效投资的重要作用，有利于畅通国内大循环，缓释风险和对冲外部压力，提振发展信心。同时，更强大的消费市场也为我国发展提供了更强韧性和更大回旋余地，有利于提高经济运行的自我调节能力，实现更充分的规模经济、范围经济、网络经济效应。

这是推动实现高质量发展的必然选择。我国已经开启全面建设社会主义现代化国家新征程，正处在迈向高收入国家的关键阶段，消费创新日益成为引领未来中国经济高质量发展的主导力量，消费提质升级成为我国消费创新和推动高质量发展的重要特征。有效扩大消费，必须聚焦高质量的消费，不能再依循过去我国消费曾经具有的模仿型排浪式特征，而是要适应个性化、多样化、多层次的消费市场变化特点，将重点放在发展消费新业态新模式新产品新内容等方面，进而为创新创业提供更大发展空间，促进创新生态系统不断完善以及创新链与产业链有效对接，形成更高水平的良性循环，增强经济发展内生动力。更好满足需求，要将消费需求升级方向作为产业升级和结构调整的导向，加快促进制造业高质量发展和生活性服务业发展壮大，抢占产业链的高价值环节，加快培育企业国际竞争新优势，实现消费发展与促进产业升级、壮大经营主体协同共进。

明确促消费的着力点

推动经济持续回升向好，需坚决贯彻落实扩大内需战略规划纲要，尽快形成完整内需体系，着力扩大有收入支撑的消费需求、有合理回报的投资需求、有本金和债务约束的金融需求，特别是要充分发挥消费的基础性作用。

一是以创新升级为引领，培育强劲的消费增长新动能。以改善人民生活品质为重点，支持各类经营主体加强技术、管理和商业模式创新。以品种丰富、品质提升、品牌培育为目标，增加优质中高端商品和服务有效供给，促进与消费相关的产业优化结构、转型升级。结合国际消费中心城市、自由贸易试验区、自由贸易港等开放平台建设，加快探索扩大开放，大力发展免税零售等新兴消费业态。

二是以畅通循环为重点，加快形成城乡一体的流通新体系。加快培育国际消费中心城市，增强对全球消费的集聚辐射力和资源配置力。发展壮大城市群和都市圈，推进流通基础设施建设互联互通，增强中心城市和城市群市场活力和人口承载能力。扩大新型流通基础设施在农村的覆盖面，充分挖掘县乡消费潜力。

三是以数实融合为路径，形成供给与需求更高水平动态平衡。加快新型消费、升级型消费发展，构建线上线下融合协同的消费生态。加快推进数字化从消费端向供给端延伸，从单点突破向全链条扩散覆盖，用好数据新生产要素，建立产能灵活转换和快速响应机制。

四是以扩容和增收为导向，培育壮大有收入支撑的新消费群体。促进居民收入持续增长，优化就业服务，提高低收入群体人力资本，推动更多技术工人、进城农民工等进入中等收入群体行列。合理增加公共消费，加快推进基本公共服务均等化，提高教育、医疗、养老、育幼等方面的公共服务支出效率。

五是以体制机制改革为保障，创造敢消费能消费的良好环境。要建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费、没有后顾之忧敢消费、消费环境优获得感强愿消费。要完善消费促进政策，有序取消限制消费的行政性规定，进一步强化消费者权益保护。要有序扩大服务业制度型开放，特别是针对消费升级的服务领域，可考虑放宽投资准入限制，引进国外优质服务资源，发展国内高端服务，更好满足国内市场需求。（王微 王念）

(责编：曹淼、李源)

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