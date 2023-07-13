原标题：上半年全国空气质量优良天数比例为81.4%

生态环境部12日发布，今年上半年，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为81.4%，同比下降3.2个百分点；平均重度及以上污染天数比例为2.6%，同比上升1.4个百分点。

数据显示，1至6月，全国339个地级及以上城市PM2.5平均浓度为34微克/立方米，同比上升6.2%；PM10平均浓度为61微克/立方米，同比上升10.9%。

从重点区域看，京津冀及周边地区“2+26”城市1至6月的平均优良天数比例为57.5%，同比下降3.5个百分点；PM2.5平均浓度同比持平；臭氧平均浓度同比下降4.8%。其中，北京市1至6月的优良天数比例为69.6%，同比下降8.3个百分点；PM2.5浓度同比上升19.4%。

上半年，长三角地区41个城市平均优良天数比例为80.5%，同比上升1.4个百分点；PM2.5平均浓度同比持平。汾渭平原11个城市平均优良天数比例为58.6%，同比上升0.3个百分点；PM2.5平均浓度同比上升4.1%。

从168个重点城市排名看，海口、拉萨、惠州等20个城市空气质量相对较好；绵阳、长沙、咸阳等20个城市空气质量相对较差。

(责编：申佳平、陈键)

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