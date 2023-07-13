中方呼吁将粮食安全置于国际议程优先位置
2023年07月13日09:10 | 来源：新华网
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原标题：中方呼吁将粮食安全置于国际议程优先位置
中国常驻联合国副代表戴兵12日说，如何统筹粮食安全和城乡协调发展是各国面临的重要课题，国际社会要将粮食安全置于国际议程的优先位置，并充分发挥联合国粮农机构作用，支持各国探寻有效的解决方案。
戴兵当天在2023年《世界粮食安全和营养状况》报告发布特别会议上发言说，国际社会要支持发展中国家扩大粮食生产，守住耕地“红线”，并增强应对气候变化和自然灾害的韧性。要加强农村水利、道路、电力、互联网等关键基础设施建设，促进乡村振兴。
戴兵说，要通过科技创新促进农业可持续发展，推动粮食系统绿色低碳和数字化转型，加快生物技术、数字技术等转移应用和知识分享，在保护好生态环境的基础上提高农业生产效率。
戴兵强调，要推动完善全球粮农治理，构建更加公平的农业贸易秩序，建立安全稳定、开放包容的产供链。发达国家应取消不合理的农业补贴，采取负责任的货币政策，减少通胀、汇率波动等外部因素对发展中国家粮食安全的冲击。
戴兵表示，中国在农村减贫、保护耕地、完善粮食储备体系、发展生态农业和农业电子商务等许多方面积累了丰富经验。中方愿在全球发展倡议框架下同各国加强交流合作，为维护全球粮食安全作出更大贡献。
(责编：申佳平、陈键)
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