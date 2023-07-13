付毅飞

原标题：我国载人登月方案公布

中国载人航天工程副总设计师张海联12日透露，我国计划在2030年前实现载人登陆月球开展科学探索，其后将探索建造月球科研试验站，开展系统、连续的月球探测和相关技术试验验证。

当日，第九届中国（国际）商业航天高峰论坛在武汉开幕，张海联在《我国载人月球探测发展总体考虑》主旨报告中介绍了中国载人登月的初步方案。

他说，目前我国载人登月的初步方案是：采用两枚运载火箭分别将月面着陆器和载人飞船送至环月轨道；两者在环月轨道交会对接，航天员从飞船进入月面着陆器；月面着陆器与飞船分离，下降着陆于月面预定区域，航天员开展科学考察与样品采集；航天员乘坐着陆器上升至环月轨道，与飞船交会对接，航天员带着月球样品等转移至飞船，飞船与着陆器分离，进行月地转移返回地球。

为此，我国科研人员正在研制长征十号运载火箭、新一代载人飞船、月面着陆器、载人月球车等装备。

张海联介绍，长征十号运载火箭为三级半构型，箭体直径5米，地月转移轨道运载能力约为27吨。新一代载人飞船由逃逸塔、返回舱和服务舱组成，采用模块化设计，适应近地、深空等任务需求。月面着陆器由登月舱和推进舱组成，可将2名航天员送达月面。载人月球车重约200公斤，能承载2名航天员。此外，我国正在研制的登月服采用半硬式构型，单次工作时间不少于8小时，具备支持航天员月面出舱活动所需的作业、行走、攀爬、下蹲、驾车、人机协同等工作能力。

目前，中国载人航天工程办公室正在向全社会征集载人月球车研制方案。

(责编：申佳平、陈键)

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