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农业农村部：全国早稻已收获16.7% 进度快于上年

2023年07月13日09:24 | 来源：人民网
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人民网北京7月13日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，全国早稻已收获16.7%，进度同比快0.7个百分点。

早稻是我国全年粮食收获的第二季，不仅是重要口粮品种，还关系到下一季晚稻生产。连日来，江西多地早稻进入收获期，樟树市永泰镇早稻也逐渐成熟进入收割期，成片金灿灿的早稻与水塘、民房交相辉映，勾勒出了一幅美丽乡村画卷。

“机械化收割效率高，稻谷损耗率从3%降低到1%以下，每亩稻田多产出20多斤稻谷，收入也增加了不少。”看着收割机在开阔连片的稻田里来回穿梭，金灿灿的稻谷经出舱口装进转运车车斗，村民皮保根心里乐开了花。 

“以前机械化程度不高，水稻收割很累。现在全用机械化操作，1100多亩田用4台收割机，可在3天-4天内收割完毕。”说起现在的农业机械化程度，皮保根滔滔不绝。目前，当地的收割机正开足马力，帮助大家抢收早稻归仓入库。

 “近年来，樟树市坚持藏粮于地、藏粮于技战略，大力推进农业机械化发展，出台鼓励农业机械化发展办法，在上级补贴政策的基础上，对种粮农民新购置农机进行再补贴，调动了农民种粮积极性。”樟树市农业农村局相关负责人介绍，今年永泰镇早稻种植面积达1.6万亩，预计产量可达1700余万斤，为巩固粮食基础打下了坚实基础。 

长江中下游及华南地区是我国双季稻主要种植区域。据中央气象台消息，目前，南方进入水稻“双抢”关键时期，天气形势总体利于早稻抢收和晚稻播种插秧。“今年华南早稻成熟期正常至略偏早，6月以来积温充足，华南早稻抢收开始时间总体正常。”水稻专家说。

“早稻收获期间连续高温、暴雨等恶劣天气较多，易出现穗发芽造成减产和品质下降。各地要及时组织收获，大力推进带秸秆粉碎装置的机械化联合收脱装备应用，提高收获效率，做到颗粒归仓。”农业农村部相关负责人表示。

(责编：申佳平、高雷)
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