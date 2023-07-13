6月份全社会用电量同比增长3.9%
2023年07月13日18:05 | 来源：新华网
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新华社北京7月13日电（记者 戴小河）国家能源局13日发布的数据显示，6月份全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。
分产业看，第一产业用电量122亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%。城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比增长2.2%。
1至6月，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5%。
分产业看，第一产业用电量578亿千瓦时，同比增长12.1%；第二产业用电量28670亿千瓦时，同比增长4.4%；第三产业用电量7631亿千瓦时，同比增长9.9%。城乡居民生活用电量6197亿千瓦时，同比增长1.3%。
(责编：杨光宇、赵欣悦)
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