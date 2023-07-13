亿吨级油田群在渤海投产
位于渤海的亿吨级油田群垦利6-1的采油平台（资料照片）。新华社发
新华社天津7月13日电（记者王井怀、梁姊）位于渤海的亿吨级油田群垦利6-1近日全面投产，标志着中国掌握了非整装大型油田开发技术体系，提升了能源安全保障能力。
垦利6-1油田群位于渤海南部，石油探明地质储量超过一亿吨，是中国渤海莱北低凸起浅层勘探发现的首个亿吨级岩性大型油田。这个油田群由中国海洋石油集团有限公司经营，分5个区块，由9座无人井口平台和1座中心处理平台组成，一天可生产原油超8000吨。
“垦利6-1油田群属于浅水三角洲沉积，平面像树杈一样分布，储量虽大但油层薄、分布广、丰度低，用传统方式开发经济性不高。”中国海油天津分公司渤南作业公司副总经理冉从俊说。
位于渤海的亿吨级油田群垦利6-1的采油平台（资料照片）。新华社发
为此，中国对这个油田群投入了最新的智能科技。177口井全部在无人平台使用远程控制，开发模式实现向数字化驱动、智能化协同的大数据辅助决策模式转变，成为中国海上迄今智能井口平台最多的开发项目。
此外，综合自动化监控预警系统还能对采集的生产数据同步进行智能化分析、状态动态评估，对异常运行参数及时预警干预，确保无人平台的安全可靠运行。
“项目节省投资成本约20%，从设计到见产仅用两年，创下渤海亿吨级油田开发用时最短纪录。”冉从俊说。
低碳绿色也是这个油田群的发展方向。垦利6-1油田群的开发在设计之初就与渤中-垦利油田群岸电应用工程同期设计、建造、投产；在能源管理上，垦利6-1油田群定期统计分析各设备用电量，并及时调整到最安全、最经济的运行模式。相比自发电，平均每年减少天然气消耗8000万立方米，节能近12万吨标准煤。
中国海油天津分公司副总经理孙鹏霄表示，垦利6-1油田群在中国海上亿吨级油田开发进程中，首次大规模采用智能联动集成应用，它的投产标志着中国掌握了非整装大型油田的开发技术体系，为推动同类型亿吨级油田的开发奠定基础。
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