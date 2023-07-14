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中央气象台发布强对流天气蓝色预警

2023年07月14日08:20 | 来源：人民网
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人民网北京7月14日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月14日08时至15日08时，内蒙古东南部、黑龙江西南部、吉林中西部、辽宁北部、安徽中部、江苏中部、湖南西北部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气；内蒙古东南部、黑龙江西南部、吉林中西部、辽宁北部、安徽中南部、江苏中部、湖北东部和西南部、湖南中北部、重庆东南部、云南中西部和东南部、广西西部、台湾岛东部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量30-50毫米，局地可达60毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为今天午后至夜间。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防短时暴雨、防雷、防大风准备工作，气象部门做好人工防雹作业准备；

2.户外行人和工作人员减少户外活动，注意远离棚架广告牌等搭建物；

3.驱赶家禽、牲畜进入有顶蓬的场所，关好门窗加固棚舍；

4.相关水域水上作业和过往船舶采取回港规避或者绕道航行等积极应对措施，工地注意遮盖建筑物资，妥善安置易受暴雨、风雹影响的室外物品；

5.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备和对山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御准备。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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