人民网北京7月14日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，14-15日，内蒙古东部、黑龙江大部、吉林大部等地有中到大雨，部分地区暴雨，局地大暴雨。14-16日，江苏中南部、安徽中部等地有中到大雨，局地有暴雨或大暴雨。

预计，7月14日08时至15日08时，内蒙古东北部、黑龙江南部、吉林、辽宁北部、江苏南部、云南西北部和南部等地部分地区有大到暴雨，其中，内蒙古东北部、吉林西部等地部分地区有大暴雨（100-140毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。内蒙古东南部、黑龙江西南部、吉林中西部、辽宁北部、安徽中部、江苏中部、湖南西北部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气；内蒙古东南部、黑龙江西南部、吉林中西部、辽宁北部、安徽中南部、江苏中部、湖北东部和西南部、湖南中北部、重庆东南部、云南中西部和东南部、广西西部、台湾岛东部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量30-50毫米，局地可达60毫米以上。

17日至19日，华南等地有较大风雨天气，部分地区有大到暴雨，沿海局地大暴雨。

未来一周，江南大部、华南等地将继续出现35-37℃的高温天气，江南部分地区最高气温可达38-40℃。此外，14日至15日、19日至21日前后，华北中东部等地将有35-37℃的高温天气。

预计7月14日白天，新疆、华北中东部、黄淮北部和西部、江南、华南等地有35℃以上高温天气，其中，新疆准格尔盆地和南疆盆地中东部、河北南部、湖南南部、江西、浙江、福建、广东东部等地部分地区最高气温37-39℃，新疆吐鲁番盆地、福建东南部局地可达40℃或以上。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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