原标题：新华社年中经济调研行丨采访札记：从广府老街看消费复苏活力

临近傍晚，夜幕遮住了酷暑。广州越秀区北京路步行街上，商铺林立、游人如织，展现着现代商业街区的热闹繁华。透过步行街的玻璃路面，始于唐代的千年古道遗址向世人尽显这里的文化底蕴和魅力。

文化，是北京路商圈促消费的关键词之一。

采访过程中，一家广州老字号体验中心吸引了记者的注意。创新设计的老字号产品伴手礼琳琅满目，重现历史街景的老字号茶楼让外地游客体验到正宗的广式早茶。传统和新潮在这里碰撞，吸引不少游客前来“打卡”。

与老字号加强合作，是广州名创商务发展有限公司探索出的一条涨人气、促消费的新路。“除了体验中心，我们还经营着一个‘广州老字号数字博物馆’平台。”公司执行董事蔡炳辉说，这家数字博物馆已吸引近60个老字号品牌成功入驻。文化与商业的融合之下，企业发展信心更足，广州老字号品牌也打得更响、传得更广。

消费活力迸发，离不开“数”“智”赋能新业态新场景的助力，也离不开一系列具有地方特色的商业活动。

作为北京路上的经典地标，广百百货已伴随北京路走过30余年风雨，“广百之夜”活动更成为“老广”们每年期待的消费盛事。与往年不同，今年“广百之夜”期间，广百股份与广东省博物馆、粤博文创IP共同推出了馆藏精品图片展、文创快闪新店新品首发、文化艺术工艺互动等活动，将岭南文化瑰宝充分融入商业营销。

“文商旅”深度融合，实现了广百百货3天单店销售突破1亿元的好成绩。“今年我们铆足了劲，‘月月有主题、周周有活动’，持续保持市场热度。”广百百货北京路店营运部经理梁舜英说。

“传承广府文化，留住文化印记，是这条步行街不断焕发活力的源泉，也是我们近年来一直努力在做的事。”北京路文化核心区管委会副主任练坚娟说，今年以来，“西湖花市”“广府庙会”“地理标志产品广货手信节”等一系列具有当地文化特色的主题活动，让北京路步行街客流保持增长，带动商圈消费持续复苏。

广州市越秀区商务局副局长余伟告诉记者，1至6月，北京路商圈客流量达5531.1万人次，同比增长77.4%，外地游客明显增多。其中“五一”假期消费市场尤为火热，期间客流总量达235万人次，带动商圈总营收达3.57亿元，比上年同期增长254%。

高质量的商户和品牌是客流源源不断的基础。

对特色品牌店、体验店予以最高200万元的入驻奖励扶持；拓展步行区域，商业体量从57.3万平方米增加至63.6万平方米……近年来，相继出台的一系列政策措施成为激发北京路商圈新活力的重要抓手。如今，北京路步行街沿街已集聚商户300多家，加上各大商业综合体，各类商业品牌超1000家，这条步行街的建设发展将成为广州国际消费中心城市建设中的重要环节之一。

商圈是观察中国消费市场活力的一扇窗口，对城市经济发展、居民生活品质提升等都起到重要作用。

南京夫子庙、南京新街口等知名商圈今年春节期间人气兴旺，消费增速位列全国前10；王府井、三里屯等北京10个重点商圈一季度线上交易额同比平均增长15%；长沙五一商圈“五一”假期累计客流达530余万人次，较上年同期增长117.47%……

商务部数据显示，今年春节期间，全国36个大中城市重点商圈客流量较上年农历同期增长27.8%；“五一”假期，全国示范步行街客流量、营业额同比分别增长121.4%和87.6%，重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%……

作为城市的亮丽名片，各地商圈以人气兴旺、烟火升腾的景象，映照出城市的热情与活力，积蓄起消费市场持续复苏的动力。（记者刘羽佳、叶昊鸣）

(责编：曹淼、李源)

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