原标题：兴业银行出台22条举措助力外贸稳规模优结构

日前，兴业银行出台《关于落实外贸稳规模优结构的意见》(下称《意见》)。《意见》聚焦进出口外贸企业金融服务需求，从产品服务、信贷支持、跨境结算、风险管理、协同保障等多方面提出22条针对性举措。

一是多种方式支持外贸市场拓展构建。发挥兴业银行境内外机构在客户资源与业务资源上的优势，协助外贸企业在境外参展办展，为外贸企业提供信息咨询、企业对接与金融服务。运用个人外汇业务薪酬便利化产品创新特点，服务好外贸企业员工境内外代发薪与线上化跨境汇兑业务需求，加强对外贸企业国际化人才服务的支持。

二是加强重点进出口产品金融服务。顺应我国外贸出口新旧动能转换趋势，加强对电动载人汽车、锂电池、太阳能电池出口“新三样”的金融支持，以国际银团形式支持轨道交通、航空、电信、电力、冶金、矿业、化工、工程机械等成套设备出口，并通过进口信用证、进口贸易融资、融资租赁等产品重点支持装备制造、新一代信息技术、高端材料、节能环保等产业先进技术、重要装备、关键零部件进口，助力我国构建现代化产业体系。

三是加大外贸信贷融资支持。依托“兴业管家（单证通）”线上化跨境结算与融资服务能力，加快运用普惠型“小微企业跨境融资”产品为中小外贸企业提供融资便利服务。通过在岸、FT和NRA项下人民币境外贷款、出口信用证福费廷融资等业务，满足外贸企业多元化融资需求，降低外贸企业融资成本。

四是推进外贸主体跨境结算便利化。加大外贸企业资本项目收支便利化业务推广，加强与外贸企业开展跨境资金池、共享直连全球先进管理等跨境财资业务合作，提升外贸企业境内外资金管理效率。利用“跨境电商金融服务平台”在收结汇资金管理方面高安全、零费率的优势，持续提升对跨境电商企业和个人卖家的服务体验。同时，加强对外贸企业汇率中性理念的宣传引导，发挥兴业银行在外汇研究领域积累的专业优势，积极为外贸企业提供外汇行情分析、汇率避险产品与对客资金授信额度支持，减小汇率波动给外贸企业带来的不确定风险。

近年来，兴业银行优化国际业务组织架构，不断强化产品创新、科技赋能，持续提升跨境金融服务能力，为外贸保稳提质贡献金融力量。今年上半年，该行本外币跨境结算量超过1600亿美元，同比增长8%，其中跨境人民币结算量超过9000亿元，同比增长超过40%，累计为近千家企业提供了国际融资服务，国际业务融资余额约270亿美元，其中一半以上为跨境贸易融资产品。

(责编：曹淼、李源)

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