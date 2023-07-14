7月13日，在商务部召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷谈及商务部等13个部门近日印发的《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025）》时表示：“我们将从四方面加快工作落地。”

具体看，这四方面内容包括：一是注重问需于民，按照“缺什么、补什么”原则，把居民的需求清单转为项目清单，将居民满意度测评作为评价衡量工作成效的“金标准”；二是注重因地制宜，坚持“因城施策、一圈一策”，分级分类进行便民生活圈建设，发展“一店一早”，补齐“一菜一修”，服务“一老一小”，助力提高居民生活品质；三是注重统筹协调，将便民生活圈建设与其他社区工作相衔接，加强政策集成，形成工作合力；四是注重强化保障，通过盘活利用资源、加大财政金融支持、优化营商环境等保障措施，提升社区居民生活消费的便利化、品质化水平。

社区的便民商业体系建设属于基础的民生工程，包含了购物餐饮、医疗健康、养老育幼、文化体育、休闲娱乐、电商物流等多个服务领域。星图金融研究院高级研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，“一刻钟便民生活服务圈”不仅能够通过生活服务的便捷供给激发社区居民的消费意愿，而且潜藏着丰富的就业及创业机会，例如可以针对老年人或残障群体等特殊人群提供细分种类的服务，小微企业、个体工商户和零售企业也可以获得更广阔的经营空间，因而此举可在稳定就业方面发挥重要作用。

仲量联行大中华区首席经济学家、研究部总监庞溟在接受《证券日报》记者采访时表示，为加固经济基本盘，预计下一阶段的经济工作将以消费的基础作用和投资的关键作用为支持，全力扩大社会有效需求，促进消费复苏。

庞溟认为，做好促消费工作，关键是通过高质量供给创造有效需求，全面推进便民生活圈建设，把提振商品与服务消费、促进新型商业模式转型相结合，推进生活性服务业品质提升，以“服务+制造”实现服务需求和产品创新相互促进，有利于更好地满足市场、产业和群众的多样化需求，结合稳市场主体、稳就业，保障兜牢民生底线，创新消费场景，改善消费条件，增强居民消费能力，释放潜在消费活力。

就各地便民生活圈的具体建设工作而言，付一夫认为，应进行充分的调研，真正了解本地社区居民的具体诉求，针对性提供服务，优化资源和要素的配置，避免千篇一律。同时，针对一些社区的现有短板，例如一些基础设施老旧、商业经营空间不足的情况，需要做到进一步补齐和改造，统筹规划布局，充分发挥政府和市场的双重作用，优化营商环境，鼓励社会资本参与。（记者 谢若琳 见习记者 于 宏）

(责编：王仁宏、陈键)

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